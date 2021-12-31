31 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri TOKİ 2 yılda İstanbul'da 5 bin 565 konutu tamamladı

TOKİ 2 yılda İstanbul'da 5 bin 565 konutu tamamladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.12.2021
ABONE OL
TOKİ 2 yılda İstanbul’da 5 bin 565 konutu tamamladı

Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ömer Bulut, İstanbul'da 2019 yılında inşaatına başladıkları 5 bin 565 sosyal konutun yapımının tamamlandığını ve hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA