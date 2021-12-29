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SON DAKİKA! Emekliye yüksek zamda yeşil ışık! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Gözler pazartesi gününe çevrildi

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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SON DAKİKA! Emekliye yüksek zamda yeşil ışık! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Gözler pazartesi gününe çevrildi

Son dakika haberine göre: Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Hükümet asgari ücretten sonra emekliye de zam yapmaya hazırlanıyor. Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak.

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Memur ve emeklisine verilecek maaş ve ek zam bu orana göre netleşecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki akşam A Haber ve A Para ortak yayında asgari ücrette yüzde 50.5'lik zammı anımsatarak, "Kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış, sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım, Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak" dedi.




PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK
Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda belirleyici olacak. Bu yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı olacak. Yine bu 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memur ve emeklisinin enflasyon farkını ortaya koyacak.

Memurlara yapılacak ek zam görüşmeleri de bu oran netleştikten sonra gerçekleştirilecek. Bu oranın enflasyon farkıyla beraber yüzde 15.7 civarında olması bekleniyor.





TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ DE ARTIYOR
TOPLU sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaş, aylığına yüzde 5 zam yapılacak. Buna ek olarak tahmini enflasyon artışıyla beraber aile yardımı hariç en düşük memur maaşının 5 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.

Gelecek yılın ilk yarısında 400 lira, ikinci yarısında 428 lira olacak. Ayrıca ek zam da yapılacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ek zammın 15 Ocak tarihine yetişeceğini söylemişti. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 16-17 civarında zam alacağına işaret ediyor.





MEMUR VE EMEKLİYE İLAVE ZAM
SSK, Bağ-Kur emeklilerinin aylık enflasyon zammının yüzde 15 civarında olması bekleniyor. Bu artışa ilaveten ekstra iyileştirme için çalışmalar sürüyor. Geçen yıl olduğu gibi düşük aylıklara ilave artışın yüksek tutulması ya da taban aylığın artırılması, 6 aylık enflasyona refah payı eklenmesi, seyyanen artış seçenekler arasında bulunuyor.



ENFLASYON RİSKLERİ ELE ALINDI
FİYAT İstikrarı Komitesi dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, enflasyona ilişkin gelişmeler ve bu konudaki muhtemel riskler masaya yatırıldı.

Bakan Nebati, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik, enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" ifadelerini kullandı.

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