SON DAKİKA! Emekliye yüksek zamda yeşil ışık! Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Gözler pazartesi gününe çevrildi









TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ DE ARTIYOR

TOPLU sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaş, aylığına yüzde 5 zam yapılacak. Buna ek olarak tahmini enflasyon artışıyla beraber aile yardımı hariç en düşük memur maaşının 5 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Memurların üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi de artacak.