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Haberler Galeri Emekli ve memur zammı son durum: Tek tek hesaplandı! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur zammı son durum: Tek tek hesaplandı! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 2022 Ocak zammı için geri sayım başladı. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala milyonların beklediği zamlı maaş hesabı tek tek açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile birlikte diğer kesimlerin de ücretlerinde artış yaşanacak. Peki, 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İtşe haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 13:31
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Emekli ve memur zammı son durum: Tek tek hesaplandı! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur maaş zammı son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2022 yılına girmemize kısa bir süre kala konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Asgari ücrete yapılan %50,4'lük zammın ardından emekli ve memur maaşlarında da yüksek zam beklentisi arttı. Emekli ve memurların yüzünü güldürecek haberler gelmeye başladı. Peki, 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memur zammı son durum: Tek tek hesaplandı! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca kişi Ocak ayında yeni maaşına kavuşacak. Emekli ve memurların yanı sıra diğer kesimlerin de heyecanla beklediği 2022 Ocak zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'ta açıklanacak ve yeni zam oranı son şeklini alacak.

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Emekli ve memur zammı son durum: Tek tek hesaplandı! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

NASIL ETKİLEYECEK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, 2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.

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Emekli ve memur zammı son durum: Tek tek hesaplandı! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİLERE EKSTRA ZAM

Ancak hem memurlara hem emeklilere ekstra bir iyileştirme de planlanıyor. Bu iyileştirme de 3 Ocak'ta zamların belli olmasıyla şekillenecek. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" demişti.

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Emekli ve memur zammı son durum: Tek tek hesaplandı! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 10.48, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 5 artışa ilaveten alacağı fark da yüzde 7.48 çıktı. Buna Aralık enflasyonu eklenecek. Ayrıca ek iyileştirme olacak.