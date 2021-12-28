Emekli ve memur zammı son durum: Tek tek hesaplandı! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği 2022 Ocak zammı için geri sayım başladı. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala milyonların beklediği zamlı maaş hesabı tek tek açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile birlikte diğer kesimlerin de ücretlerinde artış yaşanacak. Peki, 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İtşe haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.12.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 13:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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