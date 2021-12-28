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Haberler Galeri Ve son dakika emeklilik imkanı! Son günler geldi, 2022'de şartlar tamamen değişecek! En düşük 8.216 TL...

Ve son dakika emeklilik imkanı! Son günler geldi, 2022'de şartlar tamamen değişecek! En düşük 8.216 TL...

Milyonlarca çalışan emekli olmak için günleri sayıyor. Erken emekli olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek son dakika açıklaması geldi. Başvuru yapanların emeklilik tarihi öne çekiliyor. 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapanlar bu süreçten karlı çıkabiliyor. 2022 Ocak ayı itibariyle sistemde değişiklikler yaşanacak. Gerekli şartları taşıyan ve başvuran herkes bu imkandan yararlanabiliyor. Kadın-erkek fark etmeksizin başvuru yapılabiliyor. Süreç hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, erken emeklilik için başvuru şartlarının detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2021 18:52
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Ve son dakika emeklilik imkanı! Son günler geldi, 2022’de şartlar tamamen değişecek! En düşük 8.216 TL...

Ve son dakika emeklilik imkanı! Son günler geldi, 2022'de şartlar tamamen değişecek! En düşük 8.216 TL... Çalışma hayatının içinde yer alan milyonlarca kişi ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Bu süreçte erken emeklilik için aranan şartlar yakından takip ediliyor. Çalışanlara bazı şartları yerine getirmeleri halinde erken emeklilik imkanı sağlanıyor. 31 Aralık tarihi erken emekli olmak isteyenler için önem arz ediyor. Ocak 2022 itibatiyle şartlar tamamen değişecek. İşte, konu hakkında son gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve son dakika emeklilik imkanı! Son günler geldi, 2022’de şartlar tamamen değişecek! En düşük 8.216 TL...

Erken emeklilik için borçlanma planlayanlar dikkat! Yeni yılda tutarlar artacak. Askerlik borçlanmasında en az 8 bin 216, doğum borçlanmasında 10 bin 955 lira fark oluşacak. Taban ödemelerde kazanç artacak. Daha az ödemeyle borçlanmak için son tarih 31 Aralık...

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Ve son dakika emeklilik imkanı! Son günler geldi, 2022’de şartlar tamamen değişecek! En düşük 8.216 TL...

Emekliliğini erkene çekmek için borçlanma yapmayı düşünenlerin daha az ödeme için önlerinde sayılı günleri kaldı. Asgari ücrete yapılacak yeni yıl zammıyla borçlanmada taban ve tavan tutarlar artacak. Bu yıl uygulanan 3.577,5 TL'lik brüt ücret yüzde 39.9 oranında artışla 5004 liraya kadar çıkartıldı.

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Ve son dakika emeklilik imkanı! Son günler geldi, 2022’de şartlar tamamen değişecek! En düşük 8.216 TL...

Burada asgari ücretteki yüzde 50.4 oranındaki artış uygulanmayarak hem işverenin prim ödemeleri aşağı çekildi hem de vatandaşın borçlanma miktarlarına 10 puanlık katkı yapılmış oldu. Ancak bu seneki borçlanma rakamlarına göre yüzde 39.9'luk bir artış ortaya çıktı. Bu yüzden Aralık ayındaki borçlanma çok daha avantajlı hale geldi. Tek çocuk için doğum borçlanması için ödenecek tutar 10 bin 955, askerlik borçlanması ise 8 bin 216 lira artacak. Bu para elini çabuk tutanın cebinde kalacak.

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Ve son dakika emeklilik imkanı! Son günler geldi, 2022’de şartlar tamamen değişecek! En düşük 8.216 TL...

ŞİMDİ NASIL UYGULANIYOR

Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık borçlanma için en az bin 144 lira 80 kuruş ödeniyor.Tavandan ödemelerde ise tutar 7.5 katına çıkıyor. Bu ay 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 27 bin 475 lira ödeniyor. Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 20 bin 606 lira veriyor.