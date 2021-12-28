Ve son dakika emeklilik imkanı! Son günler geldi, 2022’de şartlar tamamen değişecek! En düşük 8.216 TL...

Burada asgari ücretteki yüzde 50.4 oranındaki artış uygulanmayarak hem işverenin prim ödemeleri aşağı çekildi hem de vatandaşın borçlanma miktarlarına 10 puanlık katkı yapılmış oldu. Ancak bu seneki borçlanma rakamlarına göre yüzde 39.9'luk bir artış ortaya çıktı. Bu yüzden Aralık ayındaki borçlanma çok daha avantajlı hale geldi. Tek çocuk için doğum borçlanması için ödenecek tutar 10 bin 955, askerlik borçlanması ise 8 bin 216 lira artacak. Bu para elini çabuk tutanın cebinde kalacak.

