HaberlerGaleriVe son dakika emeklilik imkanı! Son günler geldi, 2022'de şartlar tamamen değişecek! En düşük 8.216 TL...
Ve son dakika emeklilik imkanı! Son günler geldi, 2022'de şartlar tamamen değişecek! En düşük 8.216 TL...
Milyonlarca çalışan emekli olmak için günleri sayıyor. Erken emekli olmak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek son dakika açıklaması geldi. Başvuru yapanların emeklilik tarihi öne çekiliyor. 31 Aralık tarihine kadar başvuru yapanlar bu süreçten karlı çıkabiliyor. 2022 Ocak ayı itibariyle sistemde değişiklikler yaşanacak. Gerekli şartları taşıyan ve başvuran herkes bu imkandan yararlanabiliyor. Kadın-erkek fark etmeksizin başvuru yapılabiliyor. Süreç hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, erken emeklilik için başvuru şartlarının detayları...