BDDK’dan 13 bankaya kredi cezası: İç denetim mekanizması zamanında oluşturulmadı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yapılan incelemeler neticesinde Bankacılık Kanunu'nun 148. maddenin b fıkrası kapsamında "alınan kararlara ve verilen talimatlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması hâlinde 50 bin Türk lirasından 500 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır." hükmü gereğince 13 bankaya 50'şer bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi.