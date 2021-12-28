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BDDK'dan 13 bankaya kredi cezası: İç denetim mekanizması zamanında oluşturulmadı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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BDDK’dan 13 bankaya kredi cezası: İç denetim mekanizması zamanında oluşturulmadı

BDDK, kredilerin 'amaca uygun kullanımı' konusunda gerekli önlemleri almadığı nedeniyle 13 bankaya 50’şer bin TL ceza uygulandığını duyurdu. Açıklamada bazı iç denetim mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığı da vurgulandı. İşte detaylar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarca kullandırılan kredilerin amacına uygun kullanımı için iç kontrol mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50'şer bin TL ceza uygulanmasına karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması uyarısında bulunmuştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yapılan incelemeler neticesinde Bankacılık Kanunu'nun 148. maddenin b fıkrası kapsamında "alınan kararlara ve verilen talimatlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması hâlinde 50 bin Türk lirasından 500 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır." hükmü gereğince 13 bankaya 50'şer bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

NEDEN CEZA VERİLDİ?

Kaynaklar, ceza gerekçesinin bankaların iç kontrol mekanizmasını zamanında oluşturmaması olduğunu söyledi. BDDK kaynakları idari para cezası verildiğini teyit etti.

26 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aralarında Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer'inde bulunduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın dolar hakkındaki "Bu bir alım fırsatıdır. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir" sözlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tepki göstermişti.

BDDK’dan 26 kişi hakkında suç duyurusu

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