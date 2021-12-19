MÜSİAD'dan flaş açıklama: Türkiye ekonomisi yalnızca döviz kuruna indirgenemez
Son dakika haberleri... MÜSİAD'dan flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, ''Gündemdeki son ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamamız: "Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık %5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.
MÜSİAD, gündemdeki son ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamada, "Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. Üzülerek görmekteyiz ki; son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan, sun'i bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.
MÜSİAD olarak kendilerinin, reel ekonomik göstergelerle değil algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısında oldukları belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:
"Zira yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin, bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde uygulamaya konulan, üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbekat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz."
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