Dolar ne zaman düşecek? MÜSİAD'ın yıl sonu dolar tahmini! 10-15 gün içerisinde...
Yıl sonunda doların ne kadar olacağı merak edilen konulardan birisi oluyor. Dövize yatırım yapan veya döviz almak isteyen vatandaşlar dolar tahmini yapıyor. Dolar ne zaman düşecek sorusunun cevabı yoğun şekilde sorgulanıyor. Dolar kurunun ani yükselişini değerlendiren MÜSİAD Başkanı yıl sonu için değerlendirmelerde bulundu. 12-13 bandındaki dolar kurunun yüksek olduğunu belirten Asmalı, dolar kurunun ne zaman düşmesini beklediklerini açıkladı. Peki; dolar ne zaman düşecek?
Dolar ne zaman düşecek? MÜSİAD yıl sonu dolar tahmini merak edilen konuların başında geliyor. Döviz kurlarında yaşanan ani değişimler nedeniyle, doların durumu sık sık araştırılıyor. Yıl sonuna sayılı bir süre kala MÜSİAD'ın dolar tahmini açıklandı. Peki; dolar yıl sonunda ne kadar olacak?
DOLAR NE ZAMAN DÜŞECEK?
MÜSİAD Vizyoner'in 2021 Zirvesi'nin tanıtımı için düzenlenen toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı da, dolar kuru ile ilgili tahminlerini açıkladı.
12-13 bandındaki dolar kurunun yüksek olduğunu belirten Asmalı, 10-15 gün içinde dolar kurunun düşeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;
"BU OYNAKLIK GEÇECEK"
"İş adamları olarak isteğimiz kurda çok ani değişiklikler olmaması. Hem kamu hem de özel sektör borç ödemesi için dolar alınca kur hareketlendi. Bunun geçici olduğunu düşünüyoruz. 10-15 gün içinde bu oynaklığın geçeceğini düşünüyoruz. Kurla ilgili şu ana kadar kim tahminde bulunduysa hepsi yanıldı. Kur zaten gerçek değerinin üzerinde. Mevcudun üstüne çıkmayacağını düşünüyoruz. Dış borç ödemeleri bittiği anda olumlu bir tablo bekliyoruz.
Avrupa ülkelerinde ciddi bir enflasyon olduğunu, ancak bu ülkelerin hiçbirisinin faizi çok artırmayı düşünmediğini dile getiren Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dolayısıyla buradaki hareketlerin ani olması piyasaya ve bize rahatsızlık veriyor. Yani çok hızlı yükseldik, çok hızlı düştük falan. Bu oynaklıktan dolayı sanayicinin, üreticinin, ürettiği ürünü fiyatlayamama problemi var şu anda. Ama bunların 10-15 gün içinde yerine oturacağını düşünüyoruz. Kurla ilgili şu ana kadar kim tahminde bulunduysa hepsi yanıldı. (Mevcudun üzerine çıkar mı?) Şu anda zaten yüksek olduğunu, mevcudun üstüne çıkmayacağını düşünüyoruz. Dış borç ödemeleri bittiği anda farklı bir tabloyla karşılaşacağız. Ondan sonra olumlu bir tablo bekliyoruz"
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