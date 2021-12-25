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Altın fiyatları 25 Aralık günü nasıl? Çeyrek, gram, yarım altın fiyatı düştü mü? Altında son durum…

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2021
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Altın fiyatları 25 Aralık günü nasıl? Çeyrek, gram, yarım altın fiyatı düştü mü? Altında son durum…

25 Aralık altın fiyatları, altın yatırımcılarının merak ettiği konuların başında geliyor. Dolarda yaşanan sert düşüş sonrası altın da adeta dibe çakıldı! Gram altının fiyatı 1.000 TL’nin üzerine çıkmıştı ancak Başkan Erdoğan’ın yaptığı açıklama sonrası artış terse döndü. Altın fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte altındaki beklentiler öne çıktı. Peki; 25 Aralık altın fiyatları nasıl oldu?

Çeyrek, gram, yarım altın fiyatı düştü mü? 25 Aralık altın fiyatları günün araştırılan konularından birisi oldu. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar; altın fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Gram altının 650 lira seviyelerinin altına inmesiyle birlikte altında düşüş bir haftada neredeyse 400 liraya yaklaştı. Çeyrek altının fiyatının da 1.000 TL seviyelerine çekildiği görülüyor. İşte; 25 Aralık çeyrek, gram, yarım altın fiyatları!

25 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Altın güne düşüşle başladı. Gram altının 638 TL seviyelerine indiği görülürken, çeyrek altın 1.110 TL seviyesinde oldu.

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Analistler, küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesi ile bu sabah pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıkladığı uygulamaların gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.

Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini belirten analistler, bugün detaylarının açıklanması beklenen yeni finansal ürünler ve teşviklerin, kurun dengeye ulaşmasını destekleyeceğini söyledi.

Analistler, açıklamalar sonrası hızla düşüşe geçen döviz kurlarının, bu eğilimini bugün de sürdürdüğüne dikkati çekerek, dolar kurundaki düşüşün altının gram fiyatındaki azalışta etkili olduğunu ifade etti.

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