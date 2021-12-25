Altın fiyatları 25 Aralık günü nasıl? Çeyrek, gram, yarım altın fiyatı düştü mü? Altında son durum…
25 Aralık altın fiyatları, altın yatırımcılarının merak ettiği konuların başında geliyor. Dolarda yaşanan sert düşüş sonrası altın da adeta dibe çakıldı! Gram altının fiyatı 1.000 TL’nin üzerine çıkmıştı ancak Başkan Erdoğan’ın yaptığı açıklama sonrası artış terse döndü. Altın fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte altındaki beklentiler öne çıktı. Peki; 25 Aralık altın fiyatları nasıl oldu?
Çeyrek, gram, yarım altın fiyatı düştü mü? 25 Aralık altın fiyatları günün araştırılan konularından birisi oldu. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar; altın fiyatlarının ne kadar olacağını merak ediyor. Gram altının 650 lira seviyelerinin altına inmesiyle birlikte altında düşüş bir haftada neredeyse 400 liraya yaklaştı. Çeyrek altının fiyatının da 1.000 TL seviyelerine çekildiği görülüyor. İşte; 25 Aralık çeyrek, gram, yarım altın fiyatları!
25 ARALIK ALTIN FİYATLARI
Altın güne düşüşle başladı. Gram altının 638 TL seviyelerine indiği görülürken, çeyrek altın 1.110 TL seviyesinde oldu.
ALTIN DÜŞECEK Mİ?
Analistler, küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesi ile bu sabah pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıkladığı uygulamaların gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.
Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.
Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini belirten analistler, bugün detaylarının açıklanması beklenen yeni finansal ürünler ve teşviklerin, kurun dengeye ulaşmasını destekleyeceğini söyledi.
Analistler, açıklamalar sonrası hızla düşüşe geçen döviz kurlarının, bu eğilimini bugün de sürdürdüğüne dikkati çekerek, dolar kurundaki düşüşün altının gram fiyatındaki azalışta etkili olduğunu ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatları 25 Aralık günü nasıl? Çeyrek, gram, yarım altın fiyatı düştü mü? Altında son durum…
- İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava uyarısı bu hafta İstanbul’da kar yağacak mı?
- 2022 bekçi alımı ne zaman? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
- 1 alana 1 bedava kampanyası! Fiyatlar düştü, elinizi çabuk tutun! Et, peynir, süt birçok üründe indirim! A101 aktüel kataloğu...
- 2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2022 tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları belli oldu mu?
- Mehmet Akif Ersoy ne zaman öldü, vefat etti? İstiklal Marşı ne zaman, hangi tarihte yazıldı? Aziz dizisinde gündem oldu...
- Ekip dağılıyor iddiası! Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'da Zafer Ergin bilmecesi...
- 8.000 öğrenci alımı yapılacak! Başvuru tarihi açıklandı! Lisans, ön lisans, kadın ve erkek polis alımı olacak! İşte, POMEM başvuru tarihi...
- Marj uygulanmış kur ne demek, anlamı ne? İleri vadeli kur nedir? Tüm detaylar belli oldu...
- 27. dönem POMEM kontenjan ne kadar? 27. dönem POMEM kaç kişi alındı? İşte başvuru kılavuzu...
- pa.edu.tr: 28. dönem POMEM ne zaman? 28. dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Başvuru şartları ve yaş sınırı...
- Ve tarih belli oldu! Emekliye çifte zam! 2022 SSK ve Bağkur Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Seyyanen, yüzde 40...