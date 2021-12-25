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Haberler Ekonomi Haberleri Kur korumalı mevduat hesaplarından stopaj alınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

Kur korumalı mevduat hesaplarından stopaj alınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.12.2021
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Kur korumalı mevduat hesaplarından stopaj alınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de

Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında sıfır stopaj uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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