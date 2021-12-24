Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu! Türkiye'de kapatılmış kuyulardan petrol fışkırdı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce üzerine beton dökülen petrol kuyularında yaptıkları incelemelerde petrol rezervlerine ulaştıklarını belirtti. Bakan Dönmez, "Diyarbakır'daki Varınca-1'de şu anda 3 bin varile yakın da bir üretim var. Baktığınızda ekonomik nedenlerle kapatılmış bir kuyu olarak gözükmüyor. O gün de karlıydı, bugün de karlı. Sebeplerini bilmiyoruz. Çünkü 1980'li yılların başında kapatılmış. O işi yapanların hiçbiri kurumda yok. Spekülasyon yapmak da doğru değil ama daha önce petrol yok diye kapatılmış, bizim de açıp bulduğumuz bir kuyu. Yorumunu size bırakıyorum" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 1'inci Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'na katılmak üzere gittiği Bakü'de bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Bakan Dönmez, geçmişte halk arasında sıklıkla dillendirilen 'Petrol vardı, üstünü kapattılar' söyleminin üzerine giderek kapatılan kuyularda petrol üretimi yapıldığını açıkladı.
Bakan Dönmez, ocak ayında geçilmesi planlanan kademeli elektrik tarifesine ilişkin, "Bu yılın başından itibaren kademeli faturalandırmayla ilgili çalışıyoruz. Elektrik tarafında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), doğalgaz tarafında da Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) çalışıyor. Kademeli tarifeyle amacımız dar gelirli ailelerin alım gücüne destek olmak. Buna benzer uygulamalar belediyelerin su işletmelerinde de uygulanıyor. Dolasıyla vatandaşımızın çok yabancı olduğu bir uygulama değil. Hedefimiz yıl başına yetiştirebilmek ama takdir edersiniz ki şirketlerin yazılımlarında birtakım değişiklikler olması gerekecek çünkü okuma sistemleri şu ana tek kademe. İki kademe olursa değişiklik yapılması gerekecek. Önümüzdeki hafta bu konuları netleştireceğiz. Sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımıza son noktayı arz edip uygulamaya geçmeyi planlıyoruz" dedi.
BİRİNCİ KADEME ASGARİ İHTİYAÇLARI KARŞILAYACAK
Kademeli faturalandırmada temel prensibin 4 kişilik hane halkının 100 metrekarelik bir evdeki temel elektrik enerjisi ihtiyacı olduğunu ifade eden Dönmez, "EPDK'nın elinde Türkiye ortalamasında hanelerin kullandığı ortalama elektrik tüketimi de var. Birinci kademede asgari ihtiyaçları karşılayacak seviyede bir rakamdan bahsediyoruz" dedi. Sistemin nasıl çalışacağını da anlatan Dönmez, "Örneğin; 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. 100 birimin üstünde ayrı bir fiyat çalışacak. Herkes için 100 birim için aynı fiyat. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak" diye konuştu.
"ELEKTRİK FATURALARI ŞEFFAF OLACAK"
Dönmez, "Faturalar da gayet şeffaf olacak. Faturada birinci kademin fiyatı ne ikinci kademeden ne kadar kullanmışsın görecek. Tüketici bir önceki endeksle okuyup denetleyebilecek, itiraz edebilecek vs. Rakamları net koymamız lazım" dedi.
ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA 100 MİLYAR LİRALIK SÜBVANSİYON
Elektrikte de gaz da ciddi bir sübvanse söz konusu olduğunu ifade eden Dönmez, bu yolla şimdiye kadar 100 milyar lira destek sağlandığını ifade etti. Ayrıca, 2 milyon 400 bin haneye de elektrik desteği sağlandığını ifade eden Dönmez, "1 Mart 2019'dan Kasım 2021'e kadar 6 milyar liralık bir destek verdik" dedi.
KAPATILAN KUYULARDAN PETROL FIŞKIRIYOR
Petrol bulunan Varınca-1 kuyusuyla ilgili konuşan Bakan Dönmez, "Türkiye'de ve dünya istatistiklerinde 10 kuyudan 1 veya 2'sinde gaz veya petrol bulunuyor. Bizde de onlarca kuyu açıldı. Bunların bazılarında gaz ve petrol bulundu, bir kısmı da 'kuru' olarak nitelendirildi. Eski bilgilerle de yapılmış aramalar var. Bugün de TPAO kuyu açıyor, bulamadığı zaman standartlarına uygun olarak kapatıyor. Fakat Anadolu 'Burada da petrol vardı, üstünü kapattılar' söylemi vardır. Biz de bunun üzerine gittik ve tekrar denedik. Bu kapsamda üretim yaptığımız kuyular oldu" dedi.
"BU KUYULARIN KAPATILMA NEDENİNİ BİLMİYORUZ"
Bakan Dönmez sözlerine devam ederek, "Bunlardan birisi de Varınca -1. Petrolün kalitesine göre de kuyular kapatılır. Bazen de maliyet hesabına göre kapatılma oluyor. Sonrasında yine maliyete göre o kuyu karlı olarak değerlendirilince açılıyor. Varınca-1'de ilginç olan, şu anda 3 bin varile yakın da bir üretim var. Baktığınızda ekonomik nedenlerle kapatılmış bir kuyu olarak gözükmüyor. O gün de karlıydı, bugün de karlı. Sebeplerini bilmiyoruz. Çünkü 1980'li yılların başında kapatılmış. O işi yapanların hiçbiri kurumda yok. Spekülasyon yapmak da doğru değil ama daha önce petrol yok diye kapatılmış, bizim de açıp bulduğumuz bir kuyu. Yorumunu size bırakıyorum" diye konuştu.
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