Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu! Türkiye’de kapatılmış kuyulardan petrol fışkırdı

"BU KUYULARIN KAPATILMA NEDENİNİ BİLMİYORUZ"

Bakan Dönmez sözlerine devam ederek, "Bunlardan birisi de Varınca -1. Petrolün kalitesine göre de kuyular kapatılır. Bazen de maliyet hesabına göre kapatılma oluyor. Sonrasında yine maliyete göre o kuyu karlı olarak değerlendirilince açılıyor. Varınca-1'de ilginç olan, şu anda 3 bin varile yakın da bir üretim var. Baktığınızda ekonomik nedenlerle kapatılmış bir kuyu olarak gözükmüyor. O gün de karlıydı, bugün de karlı. Sebeplerini bilmiyoruz. Çünkü 1980'li yılların başında kapatılmış. O işi yapanların hiçbiri kurumda yok. Spekülasyon yapmak da doğru değil ama daha önce petrol yok diye kapatılmış, bizim de açıp bulduğumuz bir kuyu. Yorumunu size bırakıyorum" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN