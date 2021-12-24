Bitcoin yeniden 50 bin doları geçti! Kripto para borsasında Boğa rallisi başladı mı? Mega boğa mı geldi?
Bitcoin yeniden 50 bin doları devirdi ve dünya basınında gündem oldu. Kripto para dünyasında yükseliş yeniden başladı. Bitcoin, Ethereum ve Binance Coin gibi kripto paraların öncüleri peş peşe yeşil mum yaktı. Dünya çapında birçok yatırımcısı olan Bitcoin ve diğer kripto paraların artışı dikkat çekti. Peki Bitcoin'de boğa rallisi başladı mı? Kripto paralarda boğa dönemi geldi mi?
Kripto paraların lideri Bitcoin'in yeniden 50 bin doları devirmesi gözleri tekrar bu piyasaya çevirdi. Boğa mı yoksa Ayı döneminde mi olunduğu konusunda uzmanlar farklı görüşlerde bulunmaya devam ediyor. Birçok kişi yükselişin devam edeceğini ve Boğa rallisinin başladığını ifade etti.
ETH VE BNB DE TAKİP ETTİ
Piyasaların toplam değeri 2.5 trilyon doları aşmış oldu. Bitcoin ise aynı sürede yüzde 4.8 yükseliş gösterdi. BTC'nin fiyatı 51 bin dolar olurken, dominansı ise 38.55 seviyesine çıktı.
Geçtiğimiz hafta boyunca 500 dolar direncini test eden Binance Coin de yükselişe katıldı. Bitcoin ve ETH'nin artışı altcoinleri harete geçirdi. Dünyanın önde borsalarından Binance'ın tokeni olan BNB yeniden 550 dolara geldi.
İŞTE EN ÇOK YÜKSELENLER
En çok yükselen coinler arasında DENT yüzde 37 artışla 0.004858 dolar, OOKI yüzde 35.35 oranında artışla 0.02929 dolar, ANT yüzde 32.29 oranında artışla 10.69 dolar, MBOX yüzde 22.42 oranında artışla 6.2 dolar, PEOPLE yüzde 21 artışla 0.1671 dolar, SAND ise yüzde 20 oranında primle 6.09 dolardan işlem görüyor.
YENİ HEDEF 53-55 BİN DOLAR
Baird Yatırım Stratejisti Ross Mayfield, Bitcoin'i beta riski yüksek bir varlık olarak gördüğünü belirterek "Risk iştahı yükseldiğinde Bitcoin aşırı yükseliyor, risk iştahı düştüğünde ise aşırı düşüyor. Tamamen böyle bir korelasyon yok ama Bitcoin'in oynaklığa karşı hedge olmadığını söyleyebilirim" dedi.
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