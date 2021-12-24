Bitcoin yeniden 50 bin doları geçti! Kripto para borsasında Boğa rallisi başladı mı? Mega boğa mı geldi?

Kripto paraların lideri Bitcoin'in yeniden 50 bin doları devirmesi gözleri tekrar bu piyasaya çevirdi. Boğa mı yoksa Ayı döneminde mi olunduğu konusunda uzmanlar farklı görüşlerde bulunmaya devam ediyor. Birçok kişi yükselişin devam edeceğini ve Boğa rallisinin başladığını ifade etti.