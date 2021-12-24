BİM'den online alışveriş sürprizi! BİM Market uygulaması ile online alışveriş nasıl yapılır? Uygulamada hangi ürünler var?
BİM marketler zincirinden online alışveriş sürprizi geldi. Her salı ve çarşamba günleri aktüel ürünleri müşterilerinin beğenisine sunan BİM marketler, şimdi de online uygulama üzerinden alışveriş imkanı sunuyor. Söz konusu uygulamanın kullanıma sunulmasının ardından hangi ürünlerin satın alınacağı merak ediliyor. Peki, BİM Market uygulaması ile online alışveriş nasıl yapılır? Uygulamada hangi ürünler var? İşte cevaplar...
BİM Market uygulaması izmete başladı. BİM uygulaması üzerinden her Cuma kullanıcılara yeni ürünler sunulacak. BİM marketler yeni mobil uygulamasını tanıttı. e-Ticarete adım atan BİM marketler, "BİM Market" uygulaması ile hizmet vermeye başladı. 4 ana bölümden oluşan BİM Market uygulaması ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, BİM Market uygulaması ile online alışveriş nasıl yapılır? Uygulamada hangi ürünler var? İşte haberin detayları...
BİM ONLINE ALIŞVERİŞ NASIL YAPILIR?
BİM Market isimli uygulama ile online alışveriş hizmeti sunulmaya başlandı. Ancak BİM Market uygulaması üzerinden sadece beyaz eşya ve elektronik eşyalar satışa çıkıyor.
Şu anda onlineda çamaşır kurutma makinesi, çamaşır makinesi, derin dondurucu, buzdolabı ve bulaşık makinesi satışta. BİM'den yapılan açıklamada, Online satışlarda her Cuma yeni ürünlerin olacağı bildirildi.
UYGULAMA 4 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR
BİM Market uygulaması, BİM Aktüel, BİM Online, BİM Cell ve BİM Para olmak üzere 4 bölümden oluşuyor.
BİM Aktüel
Bu kısımda marketlerdeki aktüel kampanyalar duyuruluyor. Her salı ve cuma günleri satışa çıkarılan aktüel ürünler bu kısımdan takip edilebilecek.
BİM Online
Bu kısımdan beyaz eşya ve elektronik eşyalar online sipariş verilebilecek.
BİM Cell
BİM Cell üzerinden yapılan kampanyalar bu kısımda görülüyor.
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- BİM'den online alışveriş sürprizi! BİM Market uygulaması ile online alışveriş nasıl yapılır? Uygulamada hangi ürünler var?
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