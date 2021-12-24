BİM’den online alışveriş sürprizi! BİM Market uygulaması ile online alışveriş nasıl yapılır? Uygulamada hangi ürünler var?

BİM Market uygulaması izmete başladı. BİM uygulaması üzerinden her Cuma kullanıcılara yeni ürünler sunulacak. BİM marketler yeni mobil uygulamasını tanıttı. e-Ticarete adım atan BİM marketler, "BİM Market" uygulaması ile hizmet vermeye başladı. 4 ana bölümden oluşan BİM Market uygulaması ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, BİM Market uygulaması ile online alışveriş nasıl yapılır? Uygulamada hangi ürünler var? İşte haberin detayları...

BİM ONLINE ALIŞVERİŞ NASIL YAPILIR?

BİM Market isimli uygulama ile online alışveriş hizmeti sunulmaya başlandı. Ancak BİM Market uygulaması üzerinden sadece beyaz eşya ve elektronik eşyalar satışa çıkıyor.