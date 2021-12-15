Türkiye Avrupa’da 8’inci dünyada 13’ncü! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Elektriğimizin yüzde 10’unu rüzgardan karşılıyoruz



"Çok değil 1,5 MW gücündeydi o santralimiz ama sembolik anlamı maddi yatırımın çok ötesindeydi çünkü Türkiye o gün yeni bir enerji çeşidiyle yeni bir teknolojiyle tanışmıştı ilk defa. Zamanla rüzgar enerjisine olan talep öylesine hızlı büyüdü ki kısa bir zaman diliminde gerek üretim gerekse de teknoloji yönünden çok büyük ilerlemeler kaydettik. Bugün rüzgar enerjisi sektöründe yerli ve yabancı toplam 231 firmamız faaliyet gösteriyor. İşletme halindeki 355 santralimizde toplamda yıllık 30 terawattsaat'lik (TWh) üretim yapıyoruz. Rüzgar kurulu gücünde Avrupa'da 8'inci, dünyada 13'üncü sıradayız. 10 bin 500 MW'a ulaşan rüzgar enerjisi kurulu gücümüzle bugün elektriğimizin yaklaşık yüzde 10'unu rüzgardan karşılıyoruz. Özellikle bu sene rüzgar öylesine güçlü esti ki günlük üretimde birkaç kez yüzde 20'leri aşan yeni rekorlar kırdık."