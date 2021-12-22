Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’den Azerbaycan açıklaması: Yanında olmaya devam edeceğiz

Şubat 2020'de Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Dönem Toplantısı kapsamında iki ülke cumhurbaşkanlarının huzurunda "Enerji ve Madencilik Alanlarında İş Birliği Anlaşması"nı imzaladıklarını hatırlatan Dönmez, Aralık 2020'de de Azerbaycanlı mevkidaşı Perviz Şahbazov'la Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşası için bir mutabakat zaptına imza attıklarını belirtti.

Dönmez, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'yla ilgili SOCAR ve BOTAŞ'ın çalışmalarını en kısa sürede tamamlamasını arzu ettiklerini, teknik detayların halledilmesinin ardından en kısa sürede hattı hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.

Bu yıl da Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek doğal gaza ilişkin bir anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Dönmez, "Ülkelerimiz arasındaki iş birliği potansiyeli ve sektörler arasındaki tamamlayıcılık oldukça yüksek bir düzeydedir. Forum kapsamında oluşturulan çalışma gruplarında ele alınan projeler ve konular bu yüksek potansiyeli teyit etmektedir. Mevcut iş birliğimizi önümüzdeki süreçte daha da ileri seviyeye taşımayı planlıyoruz." dedi.

Dönmez, Türkiye ile Azerbaycan'ın iş birliği sürecine siyasi iradenin yanı sıra şirketlerin gayret ve kabiliyetlerinin de büyük etkiye sahip olduğunu belirterek, SOCAR'ın Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı olmasından, Türkiye'de SOCAR'a verilen güçlü desteğin bir benzerinin Azerbaycan'da TPAO ve BOTAŞ'a artarak veriliyor olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji iş birliğinin yalnızca hidrokarbon alanı ile sınırlı kalmadığını belirten Dönmez, Azerbaycanlı uzmanlara 2019 yılından bu yana elektrik piyasası serbestleşmesi, yenilenebilir enerji mevzuatı ve yatırım modelleri başta olmak üzere toplam 5 eğitim verildiğini ve bu eğitimlerin süreceğini kaydetti.

Dönmez, "İşgalden kurtardığı bölgelerde hayata geçirilmesi planlanan 'Yeşil Enerji' konseptinde gerek kamu gerek özel sektörümüz ile Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Böylelikle, gerek bölgede kalıcı barışın tesisi gerek işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası için Azerbaycan ile koordine şekilde çalışmayı ve birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.