Dövizdeki gerileme un fiyatlarını düşürdü! Ekmek fiyatları geri çekilir mi?
Hem döviz kurlarında yaşanan düşüş, hem de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin un üreticilerine verdiği destek un fiyatlarını düşürdü. Peki un fiyatlarındaki düşüş ekmek fiyatlarını da geri çeker mi? İşte yanıtı…
Döviz kurlarındaki düşüş un fiyatlarına yansımaya başladı.
Doların düşmesi ile beraber gerileme var.
Bu düşüşe bir de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin un üreticilerine ekmeklik buğdayda sağladığı ton başına 1.700 liraya varan destek eklenince fiyatlar daha da aşağıya düştü.
Esnaf, "Devlet teşvikiyle gelen 2-3 tane ürünümüz var. O ürünlerde 100 liraya kadar düşüş var." ifadelerini kullandı.
Buğday desteğinin ardından fiyatlar düşmeye başladı. Geçen hafta bu unun fiyatı 290-300 liraydı. Bu hafta 210 liradan satılıyor.
Toprak Mahsulleri Ofisi bugüne kadar üreticiye 1,2 milyon ton ekmeklik buğday satışı yaptığını açıkladı.
FİYATLARA YANSIDI MI?
3,5'a geçmeyi düşünen fırınlar vardı. Onlar şu an beklemede kaldı. İnşallah daha uygun fiyatlara da mal satabilecek hale geliriz.
Müşterinin isteği bu düşüşün ekmek fiyatlarına da yansıması.
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