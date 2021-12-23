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Dövizdeki gerileme un fiyatlarını düşürdü! Ekmek fiyatları geri çekilir mi?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Dövizdeki gerileme un fiyatlarını düşürdü! Ekmek fiyatları geri çekilir mi?

Hem döviz kurlarında yaşanan düşüş, hem de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin un üreticilerine verdiği destek un fiyatlarını düşürdü. Peki un fiyatlarındaki düşüş ekmek fiyatlarını da geri çeker mi? İşte yanıtı…

Döviz kurlarındaki düşüş un fiyatlarına yansımaya başladı.

Doların düşmesi ile beraber gerileme var.

Dövizdeki gerileme un fiyatlarını düşürdü! Ekmek fiyatları geri çekilir mi?

Bu düşüşe bir de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin un üreticilerine ekmeklik buğdayda sağladığı ton başına 1.700 liraya varan destek eklenince fiyatlar daha da aşağıya düştü.

Dövizdeki gerileme un fiyatlarını düşürdü! Ekmek fiyatları geri çekilir mi?

Esnaf, "Devlet teşvikiyle gelen 2-3 tane ürünümüz var. O ürünlerde 100 liraya kadar düşüş var." ifadelerini kullandı.

Dövizdeki gerileme un fiyatlarını düşürdü! Ekmek fiyatları geri çekilir mi?

Buğday desteğinin ardından fiyatlar düşmeye başladı. Geçen hafta bu unun fiyatı 290-300 liraydı. Bu hafta 210 liradan satılıyor.

Dövizdeki gerileme un fiyatlarını düşürdü! Ekmek fiyatları geri çekilir mi?

Toprak Mahsulleri Ofisi bugüne kadar üreticiye 1,2 milyon ton ekmeklik buğday satışı yaptığını açıkladı.

Dövizdeki gerileme un fiyatlarını düşürdü! Ekmek fiyatları geri çekilir mi?

FİYATLARA YANSIDI MI?

3,5'a geçmeyi düşünen fırınlar vardı. Onlar şu an beklemede kaldı. İnşallah daha uygun fiyatlara da mal satabilecek hale geliriz.

Müşterinin isteği bu düşüşün ekmek fiyatlarına da yansıması.

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