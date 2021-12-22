TL’nin hızlı bir şekilde değer kazanması dünyayı şaşkına çevirdi: Erdoğan kuşatmayı kırdı

Diğer bir ABD merkezli site San Diego Union Tribune ise TL'nin önemli kazanımlar elde ettiğini belirten bir çalışma yayımladı. ABD'nin önde gelen ekonomi kanallarından Bloomberg, Erdoğan'ın, TL'yi korumak için olağanüstü tedbirler açıkladığını yazdı.

Bunlar arasında tasarrufları yerli para birimindeki dalgalanmalardan koruyacak yeni bir programın başlatılmasının bulunduğu da kaydedildi. Haberde, "Erdoğan'ın açıklamasının ardından lira düşüşünü kesti" denildi.