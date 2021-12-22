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TL'nin hızlı bir şekilde değer kazanması dünyayı şaşkına çevirdi: Erdoğan kuşatmayı kırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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TL’nin hızlı bir şekilde değer kazanması dünyayı şaşkına çevirdi: Erdoğan kuşatmayı kırdı

Başkan Erdoğan ve ekonomi yönetiminin, döviz kuru karşısında saldırıya uğrayan Türk Lirası'nın değerini korumak için attığı kritik adım sonrası TL'nin hızlı bir şekilde güven tazelemesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yorumlarda, “Kuşatılmış TL üzerindeki baskıyı kırdı” ifadelerine yer verildi.

Başkan Erdoğan'ın yeni ekonomi modelini açıklamasının ardından TL'deki değer kazancı dünyanın gündemine oturdu.

Kabine toplantısının bitmesiyle kameralar karşısına geçen Erdoğan ekonomik tedbirleri açıkladı. Erdoğan'ın TL'yi güçlendirmeyi hedefleyen ekonomi destek paketi dünya basınında geniş yankı bulurken, Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, "kuşatma altında" şeklinde nitelediği Türk lirası üzerindeki baskının, Erdoğan'ın yeni ekonomi paketiyle birlikte hafiflediğini kaydetti.

"Erdoğan, lira tasarrufunu teşvik edecek hamleleri açıkladı" başlığıyla haberini okuyucularına servis eden WP, Erdoğan'ın lira cinsinden tasarrufları teşvik etmek için bir dizi önlem aldığını ve kuşatılmış Türk lirasının üzerindeki baskıyı hafiflettiğini belirtti.

BASKI HAFİFLEDİ
Erdoğan'ın açıklamasının ardından TL'nin Dolar karşısında yüzde 18 değer kazandığını vurgulayan gazete, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın eylül ayından bu yana faiz oranını 5 puan düşürerek %14'e indirdiğini de hatırlattı.

Diğer bir ABD merkezli site San Diego Union Tribune ise TL'nin önemli kazanımlar elde ettiğini belirten bir çalışma yayımladı. ABD'nin önde gelen ekonomi kanallarından Bloomberg, Erdoğan'ın, TL'yi korumak için olağanüstü tedbirler açıkladığını yazdı.

Bunlar arasında tasarrufları yerli para birimindeki dalgalanmalardan koruyacak yeni bir programın başlatılmasının bulunduğu da kaydedildi. Haberde, "Erdoğan'ın açıklamasının ardından lira düşüşünü kesti" denildi.

DEĞER KAZANDI
Reuters haber ajansı ise, Erdoğan'ın TL'yi desteklemesinin ardından Türk lirasının yüzde 25 değer kazandığını, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra Türkiye'de piyasalarda yaklaşık 1 milyar dolar döviz satıldığını yazdı.

GÜÇLÜ HAMLE
Fransız LeFigaro Gazetesi de haberinde Türk lirasının güçlendiğine vurgu yaptı. Haberde 20 Aralık Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve önlemlerini bildirmesinden sonra TL'nin sıçrayışa geçtiği belirtildi.

Londra merkezli Middle East Eye ise Erdoğan'ın para birimini desteklemek için açıkladığı yeni adımlar sonrasında Türk lirasının büyük dönüş yaptığını duyurdu. Haberde gün içi Türk lirasının değer kaybı sonrası en büyük rallisini gerçekleştirerek değer kazandığı kaydedildi.

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