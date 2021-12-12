Kanal İstanbul hakkında flaş açıklama! 2 katına çıkacak ve...

"DEMİR YOLU YATIRIMLARI 2023'TE YÜZDE 60'LARA ÇIKACAK"

Demiryolu taşımacılığında yeni bir dönem başladığını ve Yüksek Hızlı Tren hatlarında yük taşımacılığının başlayacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Bundan sonra demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girmiş bulunmaktayız. Demir yolu yatırımları biraz daha yükselerek, 2023'te yüzde 60'lara çıkacak. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını hizmete alacağız. Bir taraftan hızlı tren ve yük taşımacılığının birlikte yapılacağı Ankara-İzmir Hızlı Tren hattındaki yapım çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan Bursa'nın İstanbul-Ankara hattına bağlanmasıyla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Mersin-Adana-Gaziantep özellikle bu bölgedeki sanayinin denize ulaşması için lojistik anlamda çok önemli bir hat. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. Konya-Karaman arasını ocak ayı içerisinde hizmete alacağız, onunla ilgili çalışmalarımız bitti. Karaman'dan Niğde'ye geçeceğiz, Niğde'den Mersin'e ineceğiz. Mersin Yenice, oradan da Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep. Bir taraftan da İstanbul'un Halkalı-Kapıkule arasında çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. İlk etapta bunlar tamamlandığında Edirne'den Gaziantep'e kadar kesintisiz bir hızlı tren hattı ve yük taşımacılığı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi demir ağlarla örmeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen demir yolunun da şu an ihale işlemlerinin tamamlandığını kaydetti. Kayseri'yi de Yüksek Hızlı Tren ile buluşturacaklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Ankara'dan Yerköy'e kadar Sivas hattını kullanıp Yerköy'den ayrılıp Kayseri'ye ineceğiz inşallah, onun da ihale işlemlerini devam ettiriyoruz" dedi.