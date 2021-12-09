Bakan Murat Kurum'dan "Kanal İstanbul" açıklaması! İşte proje hakkında son detaylar...
Kanal İstanbul projesi hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Projelerimizi sabote etmeye dönük hiçbir iftira ve tehdide izin vermeyecek, ülkemizi şehircilik, lojistik, ulaşım, AR-GE ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecek Kanal İstanbul'u da milletimize armağan edeceğiz." dedi. Kanal İstanbul projesi nasıl olacak? Dev proje hakkında son detayları Bakan Kurum paylaştı...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Projelerimizi sabote etmeye dönük hiçbir iftira ve tehdide izin vermeyecek, ülkemizi şehircilik, lojistik, ulaşım, AR-GE ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecek Kanal İstanbul'u da milletimize armağan edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"İSTİKLAL VE İSTİKBAL PROJESİ"
Bakan Kurum, Twitter hesabından Kanal İstanbul'a ilişkin yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul'un tarih boyunca kıtaları ve kültürleri birleştiren, medeniyetlere ev sahipliği yapan, dünyanın göz bebeği İstanbul'un yüzyıllardır hayalini kurduğu, boğazın güvenliğine, ülke ekonomisine, istihdama ve turizme katkı sağlayacak, İstanbul'un marka değerini zirveye taşıyacak bir "istiklal ve istikbal projesi" olduğunu belirtti.
Bakanlık tarafından büyük bir özenle hazırlanan ve görüşlere açılan Kanal İstanbul'un ÇED raporunun, mühendis ve uzmanlardan oluşan 20 kişilik ekip, 33 bilim dalında 200'e yakın bilim insanı tarafından incelendiğine ve ÇED Raporu hakkında 1590 sayfalık olumlu rapor hazırlandığına işaret eden Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:
"TAPU TESCİL İŞLEMLERİ EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAKTIR"
"Dünyanın inci gerdanlığı İstanbul Boğazı için kurtarma, koruma ve özgürlüğünü teminat altına alma projesi olan Kanal İstanbul'un her iki yakasında riskli yapı stokunun azaltılması kapsamında yatay mimari anlayışıyla yüzde 52'si sosyal donatı alanları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, millet bahçeleri ve ekolojik koridorlardan oluşan imar planlama süreci Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri tarafından titizlikle yürütülmüş, planların kesinleştiği bilgisi daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. İmar planını kesinleştirdiğimiz alanlarda, imar uygulaması işlemi de aynı planlama sürecinde olduğu gibi hassasiyetle yürütülmekte olup tapu tescil işlemleri en kısa sürede tamamlanacaktır.
"DÜNYANIN EN ÇEVRECİ VE DOĞAYA SAYGILI PROJESİ"
Tüm tehdit, tezvirat ve engelleme girişimlerine rağmen nasıl ki son 19 yılda Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul Havalimanı, şehir hastaneleri ve daha niceleri hayata geçirilmişse dünyanın en çevreci ve doğaya saygılı projelerinden Kanal İstanbul da aynı şekilde aziz milletimizin desteğiyle İstanbul'umuza ve ülkemize kazandırılacaktır.
"PROJELERİMİZİ SABOTE ETMEYE DÖNÜK HİÇBİR İFTİRA VE TEHDİDE İZİN VERMEYECEK"
Dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin ve milletimizin hayrına gördüğümüz projeleri bir bir esere dönüştürmeye devam edeceğiz.
Projelerimizi sabote etmeye dönük hiçbir iftira ve tehdide izin vermeyecek, ülkemizi şehircilik, lojistik, ulaşım, AR-GE ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecek Kanal İstanbul'u da milletimize armağan edeceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay...
- TOKİ Ankara, Konya, Bursa ve Malatya başvuruları bitti mi, ne zaman? TOKİ konut kura çekimi ne zaman? e-Devlet üzerinden...
- KYK burs sorgulama: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman? KYK burs sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Volkswagen fiyatları güncelledi! Yeni Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları! İşte Türkiye fiyatları...
- Yılbaşında yasak var mı? 2022 yılbaşı kısıtlaması olacak mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
- Daniel Farke kimdir, kaç yaşında, nereli? Adı Beşiktaş’la anılan Daniel Farke hangi takımları çalıştırdı?
- Lazio Galatasaray şifresiz veren kanallar! 9 Aralık Lazio GS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?
- Mecnur Çolak öldü mü? Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mecnur Çolak'tan kötü haber! Mecnur Çolak kimdir, kaç yaşında?
- Bu meslekte çalışanlara erken emeklilik formülü! 45 meslekte erken emeklilik hangi meslekler? Meslek kodu primi...
- Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022! Turistik Doğu Ekspresi ne kadar oldu? Ankara-Kars arası…
- 13 günlük ek ödeme yapılacak! İlave tediye 2. ödeme ne zaman yatacak? İlave tediye tarihleri 2021 Aralık!
- TİSK açılımı nedir? TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir, kaç yaşında, nereli?