Bakan Murat Kurum'dan "Kanal İstanbul" açıklaması! İşte proje hakkında son detaylar...

"TAPU TESCİL İŞLEMLERİ EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAKTIR"

"Dünyanın inci gerdanlığı İstanbul Boğazı için kurtarma, koruma ve özgürlüğünü teminat altına alma projesi olan Kanal İstanbul'un her iki yakasında riskli yapı stokunun azaltılması kapsamında yatay mimari anlayışıyla yüzde 52'si sosyal donatı alanları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, millet bahçeleri ve ekolojik koridorlardan oluşan imar planlama süreci Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri tarafından titizlikle yürütülmüş, planların kesinleştiği bilgisi daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır. İmar planını kesinleştirdiğimiz alanlarda, imar uygulaması işlemi de aynı planlama sürecinde olduğu gibi hassasiyetle yürütülmekte olup tapu tescil işlemleri en kısa sürede tamamlanacaktır.