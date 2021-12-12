12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası (maaşı) yatmaya başladı mı?
Evde bakım maaşı yatan iller 12 Aralık günü arama motorlarında sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemesinden faydalanan kişiler, Aralık ayında maaşların yatıp yatmadığını merak ediyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşını alanlar, 12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangisinin sorusunun cevabını araştırıyor. İşte; evde bakım maaşı hakkında merak edilen detaylar!
12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parasının yatıp yatmadığı merak edilen konuların başında geliyor. Her ay binlerce kişi evde bakım ödemesinden faydalanıyor. Evde bakım maaşının Aralık ayında ne zaman yatacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Bu ödemeler hesaplara her ay düzenli olarak yatırılıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan kişilerin ailelerine yatırılan evde bakım maaşları, E-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 12 ARALIK!
Evde bakım maaşının Aralık ayı ödemeleri henüz başlamadı. Ödemeler hesaplara yattığı takdirde bunu ahaber.com.tr sayfalarından öğrenebileceksiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Bu ayki ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.
Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
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- 12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası (maaşı) yatmaya başladı mı?
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