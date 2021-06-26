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Kanal İstanbul Türkiye’ye ne katkı sağlayacak?

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Giriş: 26.06.2021 13:25
Türkiye için tarihi saatler yaşanıyor. Son 100 yılın en büyük projelerinden olan Kanal İstanbul için bugün ilk kazma vurulacak. Proje kapsamında 6 köprü inşa edilecek. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bu köprülerden ilkinin temeli atılacak. Peki tüm dünyanın radarına giren Kanal İstanbul projesi Türkiye neler sağlayacak ve hangi katkıları verecek? İşte tüm detaylar…
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