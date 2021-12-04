Son dakika | Siirt’te toplu açılış töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

DEVLETİN BU KURUMLARI SENİN ŞAMAR OĞLANIN DEĞİL

Kılıçdaroğlu'nun bugün Mersin'de miting yaptığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Çünkü burası Siirt. Diyor ki 'Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk.' Şu anda topladığın kalabalık ortada. Resmi rakamlar elimizde. İşte bak Siirt burada. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum, bırak kamu kurumlarını basıp memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Tabii bu işler kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez. Gerçi bu zat sürekli yalan söyleyerek, sürekli iftira atarak, sürekli çark ederek siyaseti de kirletiyorlar. Hiç değilse orada biz kendisine hak ettiği cevabı verme imkanına sahibiz.

Siyasette bu zat, aslında bizim sıkletimiz değil. Genel başkan olduğu günden beri tek bir seçimi bile kazanamayarak bunu ortaya koydu. Üstelik kaybettiği her seçimin ardından 'gereğini yapacağım' dediği halde hala pişkince orada oturmaya da devam etmiştir. Buna rağmen kendisini asıl mücadele alanına çağırıyorum. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisi içindeki meselesi bizi ilgilendirmez ama milletimizin değerlerine saldırı, ülkemizin çıkarlarına zarar verirse karşısında bizi bulur. Aynı şekilde polisiyle askeriyle hakim, savcısıyla memurumuza işçimize, iş insanımıza, esnafımıza, çiftçimize, muhtarımıza sataşırsa karşısında yine bizi bulur. Gitsin kendi çöplüğünde eşelensin. Bu ülkenin tertemiz insanlarına, çalışanlarına, üretenlerine bulaşmasın."

AK Parti'nin ülkeyi tarihinin en kritik ekonomik atılımına hazırlamak için her türlü riski aldıklarını, 7 düvele meydan okuduklarını ve gece gündüz çalıştıklarını belirten Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun küçük şovlarla siyasi çıkar peşinde koştuğunu söyledi.

ERDOĞAN'A BU MİLLETİN YÜZDE 52'Sİ OY VERDİ, SEN KİMSİN...

Erdoğan, siyaseti çirkeflik sananların ülkeye de millete de hayrı dokunmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz, diyoruz ki 'ülkeyi yatırımla, istihdamla, ihracatla büyüteceğiz.' Bunların yanında varsa kim var? Terör örgütünün beslediği malum parti var. Bunların varsa daha iyi bir alternatifleri söylesinler, onu tartışalım. Ülke ve millete söyleyecek sözünüz yoksa bırakın devletin memuruyla uğraşmayı, bırakın size oy vermeyen herkese hakaret etmeyi. Düşünün 'gayri milli' diyor. Kime? Erdoğan'a oy verene. Erdoğan'a bu milletin yüzde 52'si oy verdi. Sen kimsin de Erdoğan'a oy verenlere 'gayri milli' diyorsun. Adama ne derler, 'hadi oradan, hadi oradan.' Sen önce seçim kazanma nedir bunu öğren. Bunu bilmeyenden herhangi bir şey olmaz. Bırakın yeminli Türkiye düşmanlarına göz kırpmayı, bırakın yalan yanlış bilgilerle töhmet altına sokmayı, bırakın üç kuruşluk siyasi kar hesabı için memlekete çeyrek asır kaybettirecek zararlar vermeyi.

Bunların daha siyasette kimlerle yürüdüklerini açıkça söylemeye cesaretleri yok. Terör örgütünün beslemeleriyle beraber yürümüyorlar mı? Bir yanlarına terör örgütünün güdümündeki partiyi almışlar, bir yanlarına hala kendini tanımakta zorlanan bir başka partiyi almışlar, arkalarına da kırık dökük kim varsa takmışlar, ülkeyi tek parti faşizmine sürüklemeye çalışıyorlar. Ortada ne demokrasi ne hak ve özgürlükler ne ekonomi dış politika konusunda herhangi bir program yok. Sadece lafıgüzaf var, sadece laklak var, sadece ucuz kabadayılık var. Soruyorum size, bu kadar vizyonsuz, bu kadar çapsız, bu kadar küçük, hesapçı bir ekip ülkenin bölgesel ve küresel düzeydeki çıkarlarını nasıl savunacak? Hepsini de üç günde şamaroğlanına çevirirler. Gerçi milletimiz, her seçimde bunları şamaroğlanına çeviriyor ama anlamazlıktan gelip işlerine bakıyorlar. Hep söylediğim gibi Türkiye'nin en büyük sorunu işte bu çapsız muhalefet anlayışıdır. İnşallah 2023 seçiminde milletimiz bunlara nihai derslerini verecek."

Fakat bunlarda edep, adap yok. Dün de Türkiye İstatistik Kurumuna, randevu filan almadan gitmek istedi. Türkiye İstatistik Kurumu da buna randevu vermedi. Gittiler İstatistik Kurumu'nun önünde bir genel başkan gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan, davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin şamaroğlanın değil. Buralar, ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Ne oldu? Randevu vermediler ve randevusuz olarak gidip kapıda gösteri yaptı.

Bak Bay Kemal, bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren, bunları bileceksin. Sen, terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin, onlara randevusuz gidebilirsin ama devletin kurumları ciddidir, buralara öyle rastgele gidemezsin ve gidemeyeceksin de. Devletin kurumları zaten yapmaları gereken açıklamaları sürekli olarak yapıyorlar."

Alanda bulunanların "Dik dur eğilme, bu millet seninle" şeklindeki sloganına Erdoğan, "Hiç merak etmeyin, biz dimdik ayaktayız. Yeter ki siz bize bu gücü verin ve biz de bunula beraber yola devam edelim. Ülkemizin başına toplanan baskı ve zulüm bulutlarını sizinle beraber birer birer dağıttık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal hizmetlere, her alandaki altyapımızı, insanımızın hak ettiği hizmetleri alabileceği seviyeye getirdik." yanıtını verdi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 70 yıllık demokrasi mücadelesinde tarihinin en üst seviyesinde bulunduğunu ve asırlara sari kalkınma mücadelesinin en güçlü altyapısına sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, salgın döneminde sarsılan küresel ekonomik işleyişin yeni dengesinde gelişmiş ülkeler ligine çıkma fırsatı yakaladığını belirten Erdoğan, Avrupa'ya en yakın ve gerekli altyapıya sahip en büyük üretim merkezi olduğunu, dünyanın tamamına kolayca erişebilecek potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, üretim ve istihdam merkezli büyüme stratejilerinin meyvelerini hızla topladıklarını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ya TÜİK'e karşı çıkıyorsun, öbür taraftan OECD'ye mi karşı çıkıyorsun? OECD Türkiye'nin büyüme rakamlarını veriyor. Ne diyor, şu anda en büyük büyüme özelliğine sahip ülkelerden biri Türkiye ve bizi 10 olarak gösteriyorlar bu yıl sonu itibarıyla. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında dünyada en yüksek büyüme oranını biz yakaladık biz. Yıllarca ekonomide iliğimizi sömüren yüksek faiz ve yüksek enflasyonun sembolü olduğu IMF düzenini bize dayatanlar bu durumdan elbette rahatsız oldu. Bu CHP, IMF'cidir ve bu CHP şu anda sözcüsü IMF'nin yetkilileriyle otellerin kulislerinde kulis atanlardandır."