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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesine taziye telefonu: Katil hakkettiği cezayı alacak

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Giriş Tarihi: 04.12.2021 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay’ın annesine taziye telefonu: Katil hakkettiği cezayı alacak

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesi Keziban Alkutay ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti. Katilin hakettiği cezayı alacağını belirten Başkan Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay'ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Hayriye Alkutay'ın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Katilin hakettiği cezayı alacağını belirten Başkan Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay'ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa temennisinde bulundu.

ESKİ KOCA KURBANU! 30 YAŞINDA İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, iki çocuk annesi olan 30 yaşındaki Hayriye Aylin Alkutay, ayrıldığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Aylin Alkutay'ın, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı, Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yaşadığı eve gelen Mehmet A. ile Hayriye Aylin Alkutay (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



SİLAHLA VURUP ÖLDÜRDÜ
İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve 2 kayınbiraderine kurşun yağdırdı.

Aylin Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olan Mehmet A., ise suç aletiyle gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Savcılık ve olay yeri incelemesinin çalışmasının ardından Alkutay'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KENDİSİNİ DE ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ
Mehmet A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde, çocuklarını öğle saatlerinde gördüğü, akşam da görmek istediği için eve gittiği, burada eski kayınbiraderleri ile tartıştığı için bu eylemi yaptığını söylediği belirtildi.

Olay sonrası kendisini de öldürmeyi düşündüğünü söyleyen Mehmet A., yapamadığını ifade ettiği kaydedildi.

ÜLKÜ OCAKLARINDA GÖNÜLLÜYDÜ
Genç kadının, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu üyesi ve Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı, Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu öğrenildi.

MHP'Lİ VEKİL VE İL BAŞKANINDAN TAZİYE
Acı haberin ardından MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, "Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticisi Hayriye Alkutay evladımızı zalimce bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayriye evladımıza Allah'tan rahmet ailesine ve camiamıza sabır, başsağlığı diliyorum. Ruhu şad mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun ise "Ülkü Ocakları Sosyal Medya ekibinden ve aynı zamanda Antalya Döşemealtı Ülkü Ocakları yöneticimiz, kardeşimiz Aylin Alkutay'ı zalimce bir saldırı neticesinde kaybetmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" sözlerine yer verdi.


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