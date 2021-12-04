Son dakika: Başkan Erdoğan’dan ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay’ın annesine taziye telefonu: Katil hakkettiği cezayı alacak

KENDİSİNİ DE ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

Mehmet A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde, çocuklarını öğle saatlerinde gördüğü, akşam da görmek istediği için eve gittiği, burada eski kayınbiraderleri ile tartıştığı için bu eylemi yaptığını söylediği belirtildi.

Olay sonrası kendisini de öldürmeyi düşündüğünü söyleyen Mehmet A., yapamadığını ifade ettiği kaydedildi.