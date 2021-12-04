Asgari ücret için vergi farkı! Yeni formül 483 TL’lik artışın önünü açabilir



İşçilerin talebi kabul görürse, maaşı ne olursa olsun herkes asgari ücret kadar olan kısım için gelir ve damga vergisi ödemeyecek ya da bu miktarda AGİ alabilecek. 2021 yılı için hesaplarsak brüt maaşı 5 bin lira olan birisi 3.577,5 liralık kısmı için vergi ödemeyecek.