04 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Asgari ücret için vergi farkı! Yeni formül 483 TL'lik artışın önünü açabilir

Asgari ücret için vergi farkı! Yeni formül 483 TL'lik artışın önünü açabilir

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.12.2021 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021
ABONE OL
Asgari ücret için vergi farkı! Yeni formül 483 TL’lik artışın önünü açabilir

Asgari ücretlinin beklediği Ocak zammı netleşiyor. Ocak zammıyla ilgili birçok formül de gündemde. Tüm maaşların asgari ücret kadar kısmından gelir vergisi alınmaması talebi gündeme geldi. Bu talep, 2021 rakamlarıyla 483,28 lirayı bulan artışın yolunu açacak. İşte asgari ücretle ilgili flaş gelişmeler...

Yeni asgari ücret için düğmeye basıldı. İlk toplantıda hem işçi hem de işveren tarafı taleplerini masaya getirdi. İşçi tarafından gelen taleplerden biri, tüm çalışanların maaşının asgari ücret kadar olan kısmından vergi alınmaması oldu.

2021 yılı asgari ücret hesabına baktığımızda çalışanlar 456,13 lira gelir vergisi ve 27,15 lira da damga vergisi ödüyor. Gelir vergisinin bekar işçi için 268,31 lirası çalışana iade edilirken, 187,82 lirası ile damga vergisi maaştan kesiliyor.

Apartman görevlilerine uygulanan asgari ücrette ise gelir vergisi ve damga vergisi alınmıyor. Böylece vergi iadesi anlamına gelen asgari geçim indirimi (AGİ) de ödenmiyor.

Apartman görevlileri bu sayede 3 bin 40 lira maaş alıyor. Diğer çalışanlar ise AGİ ücretin içinde olduğu için 2 bin 825 lira 90 kuruş maaş alabiliyor. Vergisiz asgari ücret uygulandığında tüm çalışanlar 3 bin 40 lira maaş alabilecek ve böylece hem damga vergisi hem de gelir vergisi ödememiş olacak.

Maaşlara 483,28 liralık bir katkı yapılmış olacak. Bunun yerine AGİ sistemi devreye sokulursa bu kez bekar bir işçi için ödenen 268,31 liralık AGİ'ye, alınan gelir vergisi de eklenerek 456,13 liraya çıkartılarak işçiye ödenecek. Damga vergisi de alınmadığında buradan işçiye yapılacak katkı 483,28 liraya çıkacak.

DİĞER MAAŞLAR NE OLACAK?


İşçilerin talebi kabul görürse, maaşı ne olursa olsun herkes asgari ücret kadar olan kısım için gelir ve damga vergisi ödemeyecek ya da bu miktarda AGİ alabilecek. 2021 yılı için hesaplarsak brüt maaşı 5 bin lira olan birisi 3.577,5 liralık kısmı için vergi ödemeyecek.

Damga vergisiyle 483,28 liralık kısım cebinde kalacak. Kalan 1.422,5 lira için gelir vergisi ödenecek.

Burada çalışanların AGİ'leri gelir vergisi kadar artırılarak verginin tamamının iadesi de gerçekleşebilir. Bu tutarlar, yeni yılda asgari ücret zammıyla artacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA