Kripto para devinde büyük şok! Virüslü link başına açmadık iş bırakmadı

Avukat İlkadlı, günümüzde birçok insanın kripto para alışverişinin yapıldığı bu tarz şirketler veya uygulamalar tarafından mağdur edildiğini beyan ederek, "Şirket, bu transferlerin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için her türlü önlemi almakla mükelleftir. Müştekinin başına gelen hadisede yaşamış olduğu zararla ilgili şüpheli şirketin en iyi ihtimalle ağır kusuru, belki de kastı dahi bulunmaktadır" dedi. BtcTürk yetkilileri ise konuyla ilgili görüş bildirmedi.