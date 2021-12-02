Başkan Erdoğan'dan "ihracat" açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 33,44 artarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti” açıklamasında bulundu.
Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, dış ticaret verilerindeki gelişmeyi şu ifadeleri kullandı:
"Bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 33,44 artarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ihracatımız da 221 dolara ulaştı. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok büyüyeceğiz."
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