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Başkan Erdoğan'dan "ihracat" açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Başkan Erdoğan’dan ihracat açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 33,44 artarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, dış ticaret verilerindeki gelişmeyi şu ifadeleri kullandı:


"Bugün açıklanan dış ticaret verilerine göre Kasım ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 33,44 artarak 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllık bazda ihracatımız da 221 dolara ulaştı. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok büyüyeceğiz."

Kasım ayı ihracatında rekor! KASIM AYI İHRACATINDA REKOR!
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