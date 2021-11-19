Son dakika: HÜRJET’e yeni özellikler geliyor! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu

İRADE VE KARARLILIK VURGUSU

Demir, savunma sanayisinde geçmişe bakıldığında akim kalmış projelerden bahsedildiğini, bunların neden böyle kaldığına çok dikkat etmek gerektiğini söyledi.

Savunma sanayisi projelerinde siyasi iradenin önemini vurgulayan Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En önemli faktör irade ve destek. Devlet iradesi diyor ki 'ben bunun sonuna kadar arkasındayım.' Bu iradenin başında da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Her ortamda bu desteklerini ve kararlılıklarını belirtiyorlar. Türkiye S400 almaya karar verdi, bir dizi tartışma, şu kadar para kaybettik, şu oldu, bu oldu. Burada Sayın Cumhurbaşkanı bir kararlılıkla duruyor. Yorumcuları dinleseniz öldük, bittik. Burada liderlik ortaya çıkıyor. Evet buna karar verdi Türkiye, pişman olması lazım diyenler vesaire... Bu bir strateji, karar ve bunun bir sonucu var, bunun sonucunun artısını eksisini göreceğiz. Bir kararlılık, neticede bize bir ortak üretim imkanı getirecek, kendimize yeterliliğimiz test ettirecek, hava savunma sistemlerimizi belli bir seviyeye getirecek.

Kimse uçak gemisinden bahsetmezken pat diye uçak gemisi çıktı. Hatta 'bir dakika neden çıktı' diyenler vardı. Çeşit çeşit uçak gemileri var. Oturup masada ne olabilir, nasıl olabilir diye tartıştığımızda makul ve son derece dünyada da ilgi çeken bir konsepte doğru gidiyoruz. Bu irade olmadığı durumda acaba şöyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı, filanca devletle aramız kötüleşti acaba ne yapacağız, filanca şunu vermezse öldük bittik gibi korkular endişeler yanında cesur bir duruşu gördüğünüzde aslında bu gidişin arkasında bir lokomotif olduğunu hissediyorsunuz."