Ayakkabı ihracatı 10 ayda 850 milyon doları aştı

Toplam 60 bin metrekarelik alanda düzenlenen organizasyonda, 400 katılımcı firma tarafından 1.000'den fazla markanın ilkbahar-yaz koleksiyonlarnı sergilediğini aktaran İçten, 26 bin 502 katılımcının ziyaret ettiği fuar kapsamında ayrıca 35'in üzerindeki ülkeden binlerce alım heyetinin ağırlandığını bildirdi.

İçten, "Özellikle Batı Avrupa başta olmak üzere AB ülkelerinden ve İngiltere'den yoğun şekilde talep gördük. Bu ülkelerle ticari hacmimizi geliştirmek ve ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek istiyoruz. Avrupalının ayağı bize alıştı. Bu doğrultuda 2022'de ayakkabı sektörünün istikrarlı büyümesi devam edecek." ifadelerini kullandı.