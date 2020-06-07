TUSAŞ, iştirakleri arasına "TR Uçuşa Uygunluk" şirketini de kattı: Milli Muharip Uçak, HÜRJET, HÜRKUŞ-B...
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), iştirakleri arasına "TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri AŞ'yi de dahil etti. Şirket, Türkiye'nin en büyük havacılık projesi Milli Muharip Uçak'ın askeri sertifikasyonunda görev alacak, HÜRJET, HÜRKUŞ-B ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri projelerinde de TUSAŞ'a teknik destek verecek.
TUSAŞ iştiraki olarak çalışmalarına başlayan şirket, mühendislik, danışmanlık ve sertifikasyon hizmetleri alanında Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) gibi uluslararası sivil havacılık otoritelerinin standartlarına uyumlu faaliyet gösterecek.
MİLLİ PROJELERDE DE GÖREV ÜSTLENECEK
Yapısal sistemler ve mukavemet, emniyet ve sürekli uçuşa elverişlilik, hava aracı sistemleri, uçuş, itki ve dinamik sistemler, aviyonik sistemler, yazılım, donanım ve elektrik sistemleri konularında sertifikasyon hizmeti sağlayacak TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri AŞ, hem sivil hem de askeri havacılık alanında uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon süreçlerinde danışmanlık da yapacak.
Türkiye'nin en büyük havacılık projesi Milli Muharip Uçak'ın (MMU) askeri sertifikasyonunda da görev alacak TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri AŞ, aynı zamanda HÜRJET, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve HÜRKUŞ-B projelerinde askeri sertifikasyon faaliyetlerinde TUSAŞ'a teknik destek verecek.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Emekli maaş zammı belli oluyor!
- Adriana Lima ile özdeşleşen Victoria Secret firmasına kayyum atandı
- Başvurular başladı! Çiftçiye ücretsiz verilecek
- Emekli temmuz maaşı ne kadar olacak 2020?
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu
- Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı?
- Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
- THY'den bilet değişikliği açıklaması!
- Kredi kampanyası gayrimenkule ilgiyi arttırdı
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Yusufeli Barajı paylaşımı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'de indirim furyası! 9 Haziran 2020 Salı BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler...
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
- Emekli maaş zammı belli oluyor! SSK Bağkur emekli maaşları 2020 Temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Son dakika: Havuzda korona bulaşır mı? Havuzda ve denizde corona virüsü bulaşır mı?
- 6 Haziran korona tablosu: Bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte corona virüsü son durum!
- 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yaşlılar ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?
- 1000 TL yardım nasıl alınır? e-Devlet pandemi sosyal destek başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- THY resmen açıkladı! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Konut kredisi faiz oranı hesaplama: 2020 Ziraat, Halbank, Vakıfbank 15 yıl vadeli ev kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2020 sıfır ve ikinci el taşıt kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? İstanbul, Muğla'da denize girmek serbest mi? Plajlar açıldı mı?
- Son dakika: Mangal yasağı kalktı mı? Mangal yakmak yasak mı? Piknik yapmak serbest mi?