07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Ekonomi Haberleri TUSAŞ, iştirakleri arasına "TR Uçuşa Uygunluk" şirketini de kattı: Milli Muharip Uçak, HÜRJET, HÜRKUŞ-B...

TUSAŞ, iştirakleri arasına "TR Uçuşa Uygunluk" şirketini de kattı: Milli Muharip Uçak, HÜRJET, HÜRKUŞ-B...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (), iştirakleri arasına "TR AŞ'yi de dahil etti. Şirket, Türkiye'nin en büyük havacılık projesi 'ın askeri sertifikasyonunda görev alacak, , ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri projelerinde de TUSAŞ'a teknik destek verecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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MİLLİ PROJELER İÇİN KRİTİK ADIM
'tan yapılan açıklamaya göre, TR AŞ, yerel ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından onaylı, uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon alanında yetkili denetçi şirket olma hedefiyle yola çıktı.

TUSAŞ iştiraki olarak çalışmalarına başlayan şirket, mühendislik, danışmanlık ve sertifikasyon hizmetleri alanında Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) gibi uluslararası sivil havacılık otoritelerinin standartlarına uyumlu faaliyet gösterecek.

MİLLİ PROJELERDE DE GÖREV ÜSTLENECEK

Yapısal sistemler ve mukavemet, emniyet ve sürekli uçuşa elverişlilik, hava aracı sistemleri, uçuş, itki ve dinamik sistemler, aviyonik sistemler, yazılım, donanım ve elektrik sistemleri konularında sertifikasyon hizmeti sağlayacak TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri AŞ, hem sivil hem de askeri havacılık alanında uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon süreçlerinde danışmanlık da yapacak.

Türkiye'nin en büyük havacılık projesi 'ın (MMU) askeri sertifikasyonunda da görev alacak TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri AŞ, aynı zamanda , Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve projelerinde askeri sertifikasyon faaliyetlerinde TUSAŞ'a teknik destek verecek.

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