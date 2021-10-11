İşe yerleştirmede rekor kırıldı! 200 bin barajı aşıldı

Temmuz ayında işgücüne katılımdaki artışın etkisiyle yüzde 12'ye yükselen işsizliğin, üçüncü çeyrek sonunda gerileyeceğine ilişkin sinyaller güçlendi. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işe yerleştirmelerde eylülde rekor kırıldı.

EYLÜLDE YÜZDE 126 ARTIŞ

İŞKUR tarafından açıklanan verilere göre eylülde işe yerleştirilenlerin sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 127 artarak 206 bin 546 kişi ile aylık bazda tarihi zirveye çıktı. Yılın ilk 9 ayında işe yerleştirilenlerin sayısı ise, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 54 artarak 965 bin 696 kişiye ulaştı.

İŞKUR, eylülde özel sektörde 204 bin 582, kamuda ise bin 964 kişiyi işe yerleştirdi. Eylülde kayıtlı işsiz sayısı ise, geçen yıla göre yüzde 7 artarak 3 milyon 350 bin kişi oldu.

Bu yılın ilk 9 ayında işe yerleştirilen 965 bin kişinin 472 bini sanayi, 482 bini sanayi sektöründe iş buldu. İmalat sanayisinde 361 bin kişi, inşaatta 97 bin kişi yerleştirildi.

3. ÇEYREKTE İKİYE KATLANDI

İŞKUR, Türkiye ekonomisinin yüzde 21.7 büyüdüğü yılın ikinci çeyreğinde 270 bin 448 kişiyi işe yerleştirdi. Ekonomideki canlılığın devam ettiği üçüncü çeyrekte işe yerleştirilenlerin sayısı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 artarak 476 bin 722 kişiye ulaştı.

Türkiye yılın ilk çeyreğinde büyürken, istihdamda da pandemi öncesine ulaştı. 2019 sonunda 15.8 milyon olan, pandemi ile birlikte 14.3 milyona gerileyen hizmet sektörü istihdamı, bu yılın temmuz ayında 16.1 milyon ile tarihi zirveye çıktı.

Sanayide ise pandemi öncesi 5.8 milyon olan 2020'nin martında 5.3 milyona gerileyen sanayi sektörü istihdamı ise, bu yılın temmuzunda 6 milyonu geçti.