HÜRKUŞ tüm hünerlerini sergiledi! Havada nefes kesen anlar

HÜRKUŞ'un mevcut gelişmiş özelliklerine ek olarak HÜRKUŞ HYEU ile Elektro-Optik / Infrared (EO/IR) kamera, lazer güdümlü ve güdümsüz eğitim mühimmatlarının yanı sıra oto pilot entegrasyonları da aşamalı olarak gerçekleştirilebilecek.

