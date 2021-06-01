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HÜRKUŞ tüm hünerlerini sergiledi! Havada nefes kesen anlar

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021 tatbikatına katıldı. TUSAŞ'ın özgün ürünleri arasında yer alan HÜRKUŞ'un yeni versiyonu HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU), uçuş gösterisi düzenleyerek görücüye çıktı. İlk kez uçuş gösterisi düzenleyerek dikkatleri üzerine toplayan HÜRKUŞ HYEU, pilotların eğitimlerinde kullanılacak.

Giriş Tarihi: 01.06.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 13:05
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HÜRKUŞ tüm hünerlerini sergiledi! Havada nefes kesen anlar

Tatbikat kapsamında dikkatleri üzerine çeken HÜRKUŞ HYEU, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.

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HÜRKUŞ tüm hünerlerini sergiledi! Havada nefes kesen anlar

HÜRKUŞ HYEU ile İleri Hava Kontrolörü, İleri Muharebe Kontrolörü ve Müşterek Ateş Destek Timi eğitimleri verilecek.

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HÜRKUŞ tüm hünerlerini sergiledi! Havada nefes kesen anlar

135'nci filo isterlerine göre gelişmiş varyant olarak adlandırılan HÜRKUŞ HYEU'nun, düşük kullanım maliyet ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.

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HÜRKUŞ tüm hünerlerini sergiledi! Havada nefes kesen anlar

HÜRKUŞ'un mevcut gelişmiş özelliklerine ek olarak HÜRKUŞ HYEU ile Elektro-Optik / Infrared (EO/IR) kamera, lazer güdümlü ve güdümsüz eğitim mühimmatlarının yanı sıra oto pilot entegrasyonları da aşamalı olarak gerçekleştirilebilecek.

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HÜRKUŞ tüm hünerlerini sergiledi! Havada nefes kesen anlar

Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası-2021'de dikkatleri üzerine toplayan HÜRKUŞ HYEU ile ilgili TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, şunları anlattı: