2021 Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz açıklaması ne zaman? Kasım faiz beklentisi…

KASIM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kritik faiz kararı yarın (18 Kasım) Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak Faiz kararının döviz kurunu da etkilemesi bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN FAİZ AÇIKLAMASI!

Başkan Erdoğan faiz konusunda şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Biraz daha metanetle, fazla gayretle bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız.