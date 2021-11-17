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2021 Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz açıklaması ne zaman? Kasım faiz beklentisi…

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2021
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2021 Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz açıklaması ne zaman? Kasım faiz beklentisi…

Faiz açıklaması ne zaman? 2021 Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bu ay faizin düşüp düşmeyeceği arama motorlarında merak edilen konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz ay 200 puan düşürülen politika faizinin ardından gözler 2021 Kasım ayı faiz açıklamasına çevrildi. TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) son toplantısında, politika faizi 200 baz puan düşürülmüştü. Başkan Erdoğan’dan da faizle ilgili önemli bir açıklama geldi. Peki; Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2021 Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz açıklaması ne zaman yapılacak? Kasım ayı faiz beklentisi için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) geçtiğimiz ay yaptığı kritik toplantının ardından politika faizi 200 puan düşürülmüştü. Bu gelişmenin ardından 2021 Kasım ayı faiz kararı sorgulanıyor. Peki; faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler!

KASIM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kritik faiz kararı yarın (18 Kasım) Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak Faiz kararının döviz kurunu da etkilemesi bekleniyor.

ERDOĞAN'DAN FAİZ AÇIKLAMASI!

Başkan Erdoğan faiz konusunda şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Biraz daha metanetle, fazla gayretle bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız.

Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyeceğiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim. Faizi savunanlarla beraber olmam."

FAİZLER DÜŞECEK Mİ?

AA Finans'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

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