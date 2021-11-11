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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından flaş asgari ücret EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.11.2021 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen asgari ücret, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve 3600 ek gösterge ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada "Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir." denildi.

Açıklamada "Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

Bakanlıktan asgari ücret açıklaması BAKANLIKTAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmalar sorulan Bilgin, "Bu konuları çalışıyoruz. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." diye konuştu.

Asgari ücret tespitine ilişkin farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite aracılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını ifade eden Bilgin, meslek gruplarının beklentilerinin tespit edileceğini ve araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Bilgin, önümüzdeki dönemde Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Üçlü Danışma Kurulu'nun toplanacağını dile getirdi.

Muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin talebi sorulan Bilgin, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET 4000 TL'Yİ GÖRÜR MÜ?

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda asgari ücretten EYT'lilere kadar çok sayıda önemli konuya değindi.

İşte Dilek Güngör'ün o yorumları...

BEKLENTİLER 3500-4000 TL ARASINDA

Beklentiler 3500-4000 TL arasında. Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor.

BÜYÜK BİR BEKLENTİ OLUŞTU

Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İş verenlerde bunu kabul etti.

ASGARİ ÜCRETTEN AZ VERGİ Mİ ALINACAK?

Çalışma Bakanı dün asgari ücretlerden alınan verginin azalacağını söyledi. Bunların hepsi hesap kitap işleri. Normalde bu tartışmalar aralık ayında olurdu. Bu söylemler de doğal olarak erken başladı.

DEVLETTEN FEDEKARLIK BEKLİYORLAR

İşveren devletten biraz fedekarlık bekliyor. Prim desteğinin arttırılmasını istiyor. Asgari ücretin şu anki seviyede kalması düşünülemez. Bu rakamın artırılmasına ben de hem fikirim.

MALİYETİ 5.950 TL

İşveren açısından bakarsak asgari ücret 4.000 TL olursa işverene maliyeti 5.950 TL olacak. Burada ideal çözüm verginin azaltılması. Fiyatların artmasıyla enflasyonun artma durumu her yerde var.

EYT ÇIKACAK MI?

EYT bir hukuksuzluktur. 99 öncesindeki bir grup insan mağdur edildi. Geriye dönük olması büyük bir hukuksuzluk. EYT hakkında bir çalışma yapılıyor. İlk etapta 700 bin kişinin olduğu söyleniyor. Hükümet şu an maliyeti tartışıyor.

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