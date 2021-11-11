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EYT’li için kritik günler başladı! Yılı ve primi doldurana emeklilik! Yaş şartında 50 barajı geliyor!
Yılı ve primi dolduran vatandaşlar, yaş şartı tamamlandığı takdirde emekli olabilecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT'de kritik yaş şartı masada! EYT'lilerle ilgili çalışmaların nasıl yürütüleceğiyle ilgili yol haritası ortaya çıktı. Toplam 6 aşamada gerçekleştirilecek süreçte ilk olarak kaç kişinin emeklilik hakkı kazanacağı tespit edilecek. Ardından kapsama girecek kişiler içi şartlar belirlenecek. İşte EYT son durum!
Giriş Tarihi: 11.11.2021 11:29Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 11:29