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EYT’li için kritik günler başladı! Yılı ve primi doldurana emeklilik! Yaş şartında 50 barajı geliyor!

Yılı ve primi dolduran vatandaşlar, yaş şartı tamamlandığı takdirde emekli olabilecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT'de kritik yaş şartı masada! EYT'lilerle ilgili çalışmaların nasıl yürütüleceğiyle ilgili yol haritası ortaya çıktı. Toplam 6 aşamada gerçekleştirilecek süreçte ilk olarak kaç kişinin emeklilik hakkı kazanacağı tespit edilecek. Ardından kapsama girecek kişiler içi şartlar belirlenecek. İşte EYT son durum!

Giriş Tarihi: 11.11.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 11:29
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EYT’li için kritik günler başladı! Yılı ve primi doldurana emeklilik! Yaş şartında 50 barajı geliyor!

Yaş şartında 50 barajı geliyor! Yılı ve primi doldurana emeklilik kapısı açılıyor. EYT bekleyen vatandaşlar için merakla beklenen süreçte yeni adımlar atılıyor. Yeni tasarıya göre; farklı formüller masaya yatırılacak. İlk olarak kapsam içerisine alınacak kişiler belirlenecek ve sonrasında da şartların nasıl olacağı belli olacak. Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre; 50 ve üzeri yaş şartı getirilmesi de değerlendiriliyor.

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EYT’li için kritik günler başladı! Yılı ve primi doldurana emeklilik! Yaş şartında 50 barajı geliyor!

Sabah'ın haberine göre; EYT'lilerle ilgili yapılan çalışmada yol haritası belli oldu. EYT'li vatandaşlara emeklilik yolunu açacak 6 önemli aşama devreye girecek.

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EYT’li için kritik günler başladı! Yılı ve primi doldurana emeklilik! Yaş şartında 50 barajı geliyor!

Komisyonun ilk olarak ele aldığı konu kapsam oldu. Böylece öncelikle EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak.

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EYT’li için kritik günler başladı! Yılı ve primi doldurana emeklilik! Yaş şartında 50 barajı geliyor!

Böylece emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Bu sayının belirlenmesi ile birlikte maliyet hesapları daha kolay yapılabilecek.

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EYT’li için kritik günler başladı! Yılı ve primi doldurana emeklilik! Yaş şartında 50 barajı geliyor!

Ancak genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 9 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.