EYT’li için kritik günler başladı! Yılı ve primi doldurana emeklilik! Yaş şartında 50 barajı geliyor!

Yaş şartında 50 barajı geliyor! Yılı ve primi doldurana emeklilik kapısı açılıyor. EYT bekleyen vatandaşlar için merakla beklenen süreçte yeni adımlar atılıyor. Yeni tasarıya göre; farklı formüller masaya yatırılacak. İlk olarak kapsam içerisine alınacak kişiler belirlenecek ve sonrasında da şartların nasıl olacağı belli olacak. Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre; 50 ve üzeri yaş şartı getirilmesi de değerlendiriliyor.