Son dakika: Gram altın ne kadar oldu? (11 Kasım 2021 altın fiyatları)
Altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın 597,298 Türk lirası ile rekor kırdı. Peki, altın piyasaları 11 Kasım 2021 tarihini nasıl kapattı? İşte son dakika ekonomi haberimizin detayları...
SON DAKİKA: İstanbul Kapalıçarşı'da 594 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 594,20 liradan işlem gördü.
3 bin 914 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 935 liradan satıldı.
541,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 545,70 liradan alıcısını buldu.
3 bin 825 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 845 liradan fiyatlandırıldı.
Bin 913 liradan alınan Yarım Ziynet bin 923 liradan ve 956 liradan alınan Çeyrek Ziynet 961 liradan satıldı.
Altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|586,80
|587,00
|594,00
|594,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.868,00
|3.889,00
|3.914,00
|3.935,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|535,30
|540,30
|541,70
|545,70
|Lira(Tam) Ziynet
|3.780,00
|3.800,00
|3.825,00
|3.845,00
|Yarım Ziynet
|1.890,00
|1.900,00
|1.913,00
|1.923,00
|Çeyrek Ziynet
|945,00
|950,00
|956,00
|961,00
ALTININ ONSU 1.862,05 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.862,05 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,30 kazançla 588 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 9,9101 lira, satışta 9,9498 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 9,7743 lira, satışta 9,8135 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1463, sterlin/dolar paritesi 1,3392, dolar/yen paritesi de 113,92 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 yükselişle 82,27 dolardan işlem görüyor.
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