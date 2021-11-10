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Haberler Galeri SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar hangi formüller masada? EYT ve 3600 ek göstergede son durum ne?

SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar hangi formüller masada? EYT ve 3600 ek göstergede son durum ne?

Son dakika haberine göre: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve 3600 ek gösterge ile ilgili 'Komisyonları kurduk. Maliyetleri ve kapsamları üzerinde çalışıyoruz' açıklamasında bulundu. İşte emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge bekleyenlerin konuya ilişkin merak ettiği soruların cevapları.

Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 09:41
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SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar hangi formüller masada? EYT ve 3600 ek göstergede son durum ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar hangi formüller masada? EYT ve 3600 ek göstergede son durum ne?

'KOMİSYON KURDUK'
Zonguldak'ta madencilerle bir araya gelen Bilgin, erken emekliliğe, 3600 ek göstergeye, sözleşmeli personelin kamu haklarına sahip olmasına ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar hangi formüller masada? EYT ve 3600 ek göstergede son durum ne?

Bilgin, "Tüm bunların komisyonlarını kurduk. Komisyonlarımız çalışıyor. Maliyet üzerinde çalışıyoruz, kapsamlarını çalışıyoruz.

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SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar hangi formüller masada? EYT ve 3600 ek göstergede son durum ne?

Bunlar neticelenmeden, bir açıklama yapmak istemiyorum, ama toplumda büyük bir rahatlama yapacak. Zaten 3600'ü toplu sözleşme maddesi haline getirdik. O bizim için yükümlülük oldu. Bunları çözeceğiz" dedi.

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SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar hangi formüller masada? EYT ve 3600 ek göstergede son durum ne?

Memur ve kamu emekçilerinin sorunlarını çözmeye, taleplerini karşılamaya devam edeceklerini dile getiren Bilgin, "3600 konusunda Cumhurbaşkanımızın talimatı, sözü var.