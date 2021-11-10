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SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar hangi formüller masada? EYT ve 3600 ek göstergede son durum ne?
Son dakika haberine göre: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve 3600 ek gösterge ile ilgili 'Komisyonları kurduk. Maliyetleri ve kapsamları üzerinde çalışıyoruz' açıklamasında bulundu. İşte emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge bekleyenlerin konuya ilişkin merak ettiği soruların cevapları.
Giriş Tarihi: 10.11.2021 09:28Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 09:41