Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 asgari ücret brüt ve net hesaplama nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, yılın sonlarına doğru asgari ücret görüşmeleri başlıyor ve yeni asgari ücret brüt - net şeklinde belli oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdi. İşte, Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 asgari ücret brüt ve net hesaplama nasıl yapılır? AGİ dahil asgari ücret...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.