Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 asgari ücret brüt ve net hesaplama nasıl yapılır? AGİ dahil asgari ücret...
Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca çalışan asgari ücret için duyurulacak zam oranını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yeni zam oranları belirlenecek. Türkiye'de doğrudan 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. İşte, asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 asgari ücret brüt ve net hesaplama nasıl yapılır? AGİ dahil asgari ücret...
Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 asgari ücret brüt ve net hesaplama nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği gibi, yılın sonlarına doğru asgari ücret görüşmeleri başlıyor ve yeni asgari ücret brüt - net şeklinde belli oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdi. İşte, Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2022 asgari ücret brüt ve net hesaplama nasıl yapılır? AGİ dahil asgari ücret...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.
2022 YILINDA TAHMİNİ ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Geçen yıl yüzde 21 zam yapılmıştı. Bu yıl yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak.
Yüzde 22 zam yapılması durumunda da gelecek yıl brüt asgari ücret 4.364,50 liraya, net asgari ücret ise 3.447.50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?
Bakan Bilgin, asgari ücretin belirlenmesine yönelik kapsamlı bir kamuoyu çalışmasının yapılacağını belirterek, "Aralık'ta Asgari Ücret Komisyonu toplanacak. Anket ve araştırma sonuçları daha öncesinde elimizde olacak. Sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Bunu, bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak." ifadelerini kullandı.
GEÇEN YIL ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?
ASGARİ ÜCRET 2021'DE NET 501 TL, BRÜT 634 TL YÜKSELDİ
Yani 2020 yılında yüzde 14,6 olarak gerçekleşen enflasyon sonrası asgari ücret 2021, yüzde 21.56 oranında yükseliş yaşayarak brüt 3.577,50 TL'ye yükselmiş oldu. Asgari ücret 2021 net olarak ise 2.825,90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücret 2021, net olarak 501 TL, brüt olarak 634 TL artış yaşadı.
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece, önceki yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmişti.
2022 YILINDA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK TAHMİNİ?
Geçen yıl yüzde 21 zam yapılmıştı. Bu yıl yüzde 20 zam yapılması durumunda asgari ücret net 3 bin 390 lira olacak. Yüzde 22 zam yapılması durumunda da gelecek yıl brüt asgari ücret 4.364,50 liraya, net asgari ücret ise 3.447.50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Detaylı bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.
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