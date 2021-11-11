Asgari ücret zammı son durum: Hükümetten önemli açıklama! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni maaşlar...

Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı için çalışmalar sürerken Ak Parti ve kabineden önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu sene farklı formül üzerinde durulan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Asgari ücrette 3.500-4.000 TL arasında beklenti sürerken, bazı vergilerin kalkması da gündemdeki yerini koruyor. Peki, asgari ücret 2022 zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...