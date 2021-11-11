Asgari ücret zammı son durum: Hükümetten önemli açıklama! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni maaşlar...
Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret zammı için çalışmalar sürerken Ak Parti ve kabineden önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu sene farklı formül üzerinde durulan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Asgari ücrette 3.500-4.000 TL arasında beklenti sürerken, bazı vergilerin kalkması da gündemdeki yerini koruyor. Peki, asgari ücret 2022 zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 11.11.2021
09:54 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
09:55
Asgari ücret zammı son durum nedir? Yeni yıla girmemize kısa süre kala gözler yeni asgari ücrete çevrildi. Önümüzdeki ay resmi toplantıların gerçekleştirileceği asgari ücret için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretten vergi alınmaması için çalışma yaptıklarını belirtirken, bu sene farklı bir formül üzerinde gidildiğinin de altını çizdi. Peki, 2022 asgari ücret ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
ASGARİ ÜCRETTEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ KALKIYOR MU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara,
"Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdikten sonra gelir vergisi ile ilgili merak edilenleri açıkladı.
Muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin talebi sorulan Bilgin,
"Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.
MÜSİAD'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücretteki artışın enflasyon oranının üzerinde olması gerektiğini söyledi.
"MÜSİAD 2021-2023 Yönetim Kurulu, Hedefler, Faaliyetler" tanıtım toplantısında konuşan Asmalı, çalışanların hayatlarını daha müreffeh bir şekilde sürdürmelerinin işverenler olarak kendilerini de memnun edeceğini belirterek, "2022 için belirlenecek asgari ücret zammının, işveren üzerindeki vergi yüklerinin bir kısmı hafifletilerek mutlaka yıl sonu enflasyon oranının üzerinde olması gerekir" dedi.
NUMAN KURTULMUŞ'TAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, çalışanların dört gözle beklediği asgari ücret zammı hakkında,
"Asgari ücrette emekçilerimizin beklentilerini karşılayacak, milletimizin tamamının da 'tamam bu hakkaniyete uygun' diyeceği fevkalade önemli bir gelişmeyi ortaya koyacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.