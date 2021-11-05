Son dakika: Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme: 81 ile genelge gönderildi

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon'da düzenlediği basın toplantısında, artan maliyetler karşısında ülke genelinde uygulanması düşünülen Ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esnafın son bir yıl içerisinde gerek dünya gerek ülkede meydana gelen gıda fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilendiğine işaret eden Balcı, özellikle 6. aydan itibaren yükselen girdilerdeki artışlar nedeniyle Federasyon olarak ilgili bakanlıklarla görüşmeler yaptıklarını söyledi. Balcı, Türkiye'de 2017'de bir kilogram ekmeğin 5 lira olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2021 yılında ekmeğin kilogramının 10 lira olduğunu baz aldığımızda ekmekteki fiyat artışının yüzde 100 yani makul olduğunu söyleyebiliriz. Biz fiyat artışını gerçekleştirirken tüketici olan halkımızın alım gücünü her zaman göz önünde bulundururuz. 2017'de unun bir çuvalının 66 lira olduğunu görüyoruz. 2021'de ise 220-240 arasında olduğunu görüyoruz. Bu da unda bu sürede yüzde 270 bir fiyat artışı meydana geldiğini gösteriyor. Yani 5 yılda Türkiye'de ekmeğin kilogram fiyatı yüzde 100 artış gösterirken temel ham maddemiz olan un fiyatının yüzde 270 arttığını görmekteyiz."

"UN FİYATLARI BELLİ BİR NOKTADA DURMALI"

Maya fiyatlarının son 5 yılda yaklaşık yüzde 300 arttığının altını çizen Balcı, işletme giderlerinde de yüzde 200 civarında fiyat artışı olduğunu dile getirdi. Balcı, ekmekteki bugüne kadarki fiyat artışının halkı mağdur edecek seviyede olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 4 aylık zaman zarfı içerisinde un fiyatlarının 135 liradan 220 liraya çıktığını baz aldığımızda undaki artışın yüzde 65 olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. İşletme giderlerimizde yine yüzde 60 artış vardır. Yani 6. aydan bugüne kadar tüm giderlerimiz artmasına rağmen ilgili bakanlıklarla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, fırıncı esnafımızın nefes alabilmesi, ayakta durabilmesi için ve tüketici olan halkımızı da göz önüne alarak ülke genelinde 10 lira olan ekmeğin kilogram fiyatının 12 liranın üzerinde olmaması için odalarımıza genelge gönderdik."

Her ildeki üreticilerin kendi maliyetleri doğrultusunda ekmek fiyatlarının belirleyeceğinin altını çizen Balcı, "İstanbul'da 230 gram ekmek için arkadaşların 2,5 lira talepleri var, bu da yüzde 19 bir artışı meydana getiriyor. Ankara'da 200 gram ekmek 2 lira 25 kuruş olduğunda bu da kilogramı 11 lira 25 kuruşa denk geliyor. Bu o vilayetteki girdilerle alakalı bir durum." dedi.

Un fiyatlarının belli bir noktada durması gerektiğine dikkati çeken Balcı, "Un fiyatlarında bir durulma olduğunda ekmek fiyatlarında bizim düşünmüş olduğumuz bu fiyatın uzun süreli olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

ODUN TAHSİSİ İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Balcı, odun tüketen işletmelerin odun bulmakta zorlandığına da dikkati çekerek, bununla ilgili Orman Bölge Müdürlüklerinden odun tahsisi çalışmaları olduğunu kaydetti. İstanbul'da halk ekmeğin fiyat artışına gitmemesini de değerlendiren Balcı, şunları kaydetti:

"İşletme giderlerinin arttığını ifade ediyorlar. Buna rağmen 'fiyat artışına gitmeyeceğiz' diyorlar. Bu ekmek üzerinden siyaset yapmak değil de nedir diye size sorarım. Dar gelirli vatandaşa maksadımız destek sağlamaksa hizmet etmekse suya yüzde 39 zam yapacaksınız, ulaşıma yüzde 55 zam yapacaksınız, bu ekmek üzerinden siyaset yapmak demektir. Ekmeğin kalitesi de burada çok önemli."