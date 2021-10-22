İstanbul ekmek fiyatı ne kadar oldu? İstanbul’da ekmek ne kadar? Ekmek kaç lira?

Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de, aradaki farkı anlayamayan vatandaş bu karara itiraz etti. Fırınlarda ekmeğin fiyatı ve gramajı arttı ancak ayar tutmadı.

Bazı fırınlar gramajı 230 grama, bazıları ise 270 grama çıkarttı. Ancak vatandaş ne 30 gramlık ne de 70 gramlık farkı satın aldığı ekmeklerde anlayamadı.

İstanbul'da ekmeğin fiyatı ise şu anda 2 lira olarak belirlenmiş durumda.