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İstanbul ekmek fiyatı ne kadar oldu? İstanbul’da ekmek ne kadar? Ekmek kaç lira?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2021
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İstanbul ekmek fiyatı ne kadar oldu? İstanbul’da ekmek ne kadar? Ekmek kaç lira?

İstanbul’da ekmek ne kadar? İstanbul ekmek fiyatı ne kadar oldu? Ekmek almak isteyenler fırınlarda ekmek fiyatının kaç lira olduğunu merak ediyor. İstanbul Fırıncılar Odası’ndan ekmeğin zamlanması talebi gelmişti. Bu talebin ardından bazı fırınların ekmeğe zam yaptığı öğrenildi. Peki; İstanbul’da ekmek ne kadar?

İstanbul ekmek fiyatı ne kadar? İstanbul'da ekmek ne kadar? Son günlerde sosyal medyada ekmek fiyatları tartışılmaya başlandı. İstanbul'da ekmeğin fiyatına zam talebinin ardından İstanbul'da ekmek kaç lira sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Fırıncılar Odası'nın talebi ekmeğin zamlanması yönünde olmuştu.

İSTANBUL'DA EKMEK NE KADAR?

İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu, ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kurulda artış gösteren un fiyatları, enerji maliyetleri ele alındı. Diğer yandan 230 gram ekmeğin 2.5 lira olması da talep edildi.

Zam talebi için tekrar başvuru yapıldı. Zam süreci şu an değerlendirme aşamasında ama bir çok ilçede ekmek 2.5 liraya satılmaya başlandı.

Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de, aradaki farkı anlayamayan vatandaş bu karara itiraz etti. Fırınlarda ekmeğin fiyatı ve gramajı arttı ancak ayar tutmadı.

Bazı fırınlar gramajı 230 grama, bazıları ise 270 grama çıkarttı. Ancak vatandaş ne 30 gramlık ne de 70 gramlık farkı satın aldığı ekmeklerde anlayamadı.

İstanbul'da ekmeğin fiyatı ise şu anda 2 lira olarak belirlenmiş durumda.

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