SON DAKİKA: Borsa tüm zamanların rekorunu kırdı

Haftaya ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının piyasaların odak noktasında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD'de tüketici güveninin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.590 seviyesinin direnç, 1.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 1 milyar 420 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 17 milyar 950 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor.

