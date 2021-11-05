Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak? 2022 asgari ücret toplantısı ne zaman?
Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak? 2022 asgari ücret toplantısı ne zaman? Milyonlarca çalışanın alacağı ücretlerin belli olacağı 2022 asgari ücret zam oranı arama motorlarında sorgulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına ne zaman başlanacağı yoğun şekilde araştırılıyor. Ücretlere geçen yıl yüzde 21 zam yapılmıştı. Bu yıl da enflasyonun dışında asgari ücrete refah pahı eklenmesi bekleniyor.
2022 asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacak? Milyonlarca çalışan, 2022 yılından itibaren yüzde kaç zam alacaklarını ve ne kaç lira maaş alacağını merak ediyor. Asgari ücret her yıl işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden 15 kişiyle toplanıyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı.
İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkin, "En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Sene sonunda asgari ücretle ilgili de işveren ve işçi tarafı bir araya gelecek. Ben bu dönem özellikle asgari ücret görüşmelerinde de son dönemdeki bu kazancın adil şekilde dağıtılmasının, paylaşılmasının gündemde olmasını işverenlerimizden rica ediyorum.
Bu sene gerçekten çalışanlarımıza ciddi zamlar yapmamız lazım, onları üretimde tutabilmemiz için, onlarla beraber üretime devam etmemiz için. İşçi, işveren inşallah bu sene bir araya gelerek asgari ücret görüşmelerinde mutlu sonla gerçek bir zammı biz çalışanlarımıza verelim diyorum.' dedi.
2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu.
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