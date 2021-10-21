TOKİ’den dev indirim! 12 bin kişi borcunu kapattı

YASTIKALTI İLE KAPATTILAR

Kampanya katılan vatandaşların yüzde 94.42'si borçlarını kişisel tasarruflarla kapattı. Kalan kısım ise kredi kullandı. Bu kapsamda Halkbank ve Ziraat Bankası 120 aya kadar konut için yüzde 1.37, işyeri için yüzde 1.57 gibi piyasaya göre uygun koşullarda kredi kullandırdı.