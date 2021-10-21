21 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri TOKİ’den dev indirim! 12 bin kişi borcunu kapattı

TOKİ’den dev indirim! 12 bin kişi borcunu kapattı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.10.2021 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021
ABONE OL
TOKİ’den dev indirim! 12 bin kişi borcunu kapattı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), borcunu peşin ödeyip tapusunu satın almak isteyen ev ile işyeri alıcıları için % 22 indirim yaptı. Kampanyadan faydalananların % 94.42’si borçlarını kişisel tasarruflar ile kapattı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ile işyeri alıcılarına ilişkin başlattığı 'borcunu erken ödeyene yüzde 22 indirim' kampanyası oldukça talep gördü. 21 Eylül - 19 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan senenin ikinci indirim kampanyasından 15 bin 313 vatandaş yararlandı.

13 BİN KİŞİ BORCUNU KAPATTI

ampanya kapsamında bütün borcunu kapatan 12 bin 434 kişi kapatarak tapularını almaya hak kazandı. İdare, borç bakiyesini kapatamayacak vatandaş için de esnek ödeme planı hazırladı.

Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla kampanyaya katılan 2.879 kişi, yaptıkları peşin ödemelerle yüzde 22 indirimden faydalandı. Böylelikle kampanyaya katılan 15 bin 313 konut işyeri alıcısının 12 bin 434'ü bütün borcunu, 2.879 kişi de borcunun belirli kısmını kapattı.

YASTIKALTI İLE KAPATTILAR

Kampanya katılan vatandaşların yüzde 94.42'si borçlarını kişisel tasarruflarla kapattı. Kalan kısım ise kredi kullandı. Bu kapsamda Halkbank ve Ziraat Bankası 120 aya kadar konut için yüzde 1.37, işyeri için yüzde 1.57 gibi piyasaya göre uygun koşullarda kredi kullandırdı.

TOKİ bu yıl 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında da yüzde 20 indirim kampanyası düzenlemiş ve bu kampanyadan yaklaşık 12 bin kişi faydalanmıştı.

27 EKİM SON GÜN

TOKİ'nin borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen arsa alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için 12 Ekim'de başlayan kampanyası devam ediyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 27 Ekim'e kadar başvurularını yapabilecek.

Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 10 oranında indirim yapılacak. Kampanya kapsamındaki arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor.

Ayrıca geriye dönük taksit borcu bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonuna kadar başlamış olan arsa alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan arsa alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

TOKİ’den dev indirim! 15 bin kişi borcunu kapattı TOKİ’DEN DEV İNDİRİM! 15 BİN KİŞİ BORCUNU KAPATTI
TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi! TOKİ İZMİR KEMALPAŞA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları 20 Ekim! TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA SONUÇLARI 20 EKİM!
TOKİ Konya Karapınar kura sonuçları isim listesi! TOKİ KONYA KARAPINAR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA