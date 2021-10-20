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TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları 20 Ekim! TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.10.2021
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TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları 20 Ekim! TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi!

TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları 20 Ekim günü araştırılıyor. TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi, kuraya başvuran binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. İzmir’in Aliağa ilçesinde toplamda 607 konut projesi sahiplerini buldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları belli oldu. Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 01 Kasım 2021 – 24 Aralık 2021 tarihleri arasında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş İzmir / Aliağa Şubesi nezdinde imzalanacak. İşte; TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları 20 Ekim günü sorgulanan konulardan birisi oluyor. TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi araştırılıyor. Konut Belirleme Kurası 20 Ekim 2021 tarihinde Çarşamba günü, Saat 11:00'de başladı. 2+1 nitelikli 311 adet ve 3+1 nitelikli 296 adet olmak üzere toplamda 607 konutun hak sahipleri belli oldu. İşte; 20 Ekim TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları!

TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, Aliağa İlçesi 614 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 311 adet ve 3+1 nitelikli 296 adet olmak üzere toplamda 607 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası 20 Ekim 2021 tarihinde Çarşamba günü, Saat 11:00'de gerçekleştirildi.

TOKİ'nin resmi web sitesinde yapılan duyuruya göre, kura çekilişi TOKİ'nin sosyal medya(FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapıldı.

Konut belirleme kurasından sonra yapılan sözleşme imzalama programına göre, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 01 Kasım 2021 – 24 Aralık 2021 tarihleri arasında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş İzmir / Aliağa Şubesi nezdinde imzalanacak.

TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Aşağıdaki bağlantıdan 20 Ekim TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesine ulaşabilirsiniz.

TOKİ İZMİR ALİAĞA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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