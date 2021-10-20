TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları 20 Ekim! TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi!

TOKİ'nin resmi web sitesinde yapılan duyuruya göre, kura çekilişi TOKİ'nin sosyal medya(FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapıldı.

Konut belirleme kurasından sonra yapılan sözleşme imzalama programına göre, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 01 Kasım 2021 – 24 Aralık 2021 tarihleri arasında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş İzmir / Aliağa Şubesi nezdinde imzalanacak.