Nasıl E-ticaret yapılır? İnternetten nasıl para kazanılır?
İnternet üzerinden para kazanmak birçok kişinin hayalini süslüyor. Kolay görünmesi, ofise gerek olmaması, maliyetin az olması ve yüksek kazanç vaat etmesi interneti daha cazip hale getiriyor. Yaşanan salgın süreciyle beraber e-ticaret talebi gittikçe arttı. Evinin koltuğunda alışveriş yapmayı sevenlerin sayısının artması pek çok kişinin de bu işe yönelmesini beraberinde getirdi. Peşi internetten nasıl para kazanılır? E- ticaret yapmak için neler bilmek gerekiyor? İşte detaylar
İnternetten alışveriş yapan kişi sayısı her gün artmaya devam ediyor. Seçeneklerin fazla olması, kampanyalardan faydalanabilme ve herhangi bir yere gitmek zorunda kalmadan alışveriş yapılabilmesi online alışveriş sitelerinin büyümesine ve sayılarının artmasını beraberinde getirdi. Salgın döneminde pek çok kişi internetten para kazanmanın yollarını araştırırken e-ticarete yöneldi.
İşini büyütenler ciddi gelir elde etmeye başladı.
Peki siz e-ticaretten para kazanmak ister misin? Internet üzerinden satış yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte Posta'nın haberine göre e-ticarete başlamak isteyenler için yol haritası.
İnternetteki alışveriş siteleri sadece 'harcamak' için değil, birçok kişi için para kazanma aracı. Peki nereden başlamak gerekiyor?
İNTERNETTE NE SATACAKSIN?
Araştırma yap. Çevrende hangi ürünler daha çok ilgi görüyor ve senin yeteneklerine uygun mu? Örneğin; çok güzel mantı, börek yapıyorsun ya da bebekler için örgü kıyafetler yapıyorsun veya saat dükkanın var. Bunları internet üzerinden satabilirsin.
NEDEN SENİ SEÇSİNLER?
Ürünlerini arkadaşların, komşuların denedi mi? Onlara 'Neden beni tercih edersin?' diye sor. Örnek: Daha geniş ürün yelpazesi, uygun fiyat, hızlı teslimat, yüksek kalite… Bunlardan hangileri seni anlatıyor?
İNTERNETTEN NASIL SATIŞ YAPABİLİRİM?
İnternet üzerinden satış yapman için vergi mükellefi olman gerekiyor. En kolayı sen Ayşe olarak şahıs şirketi kurabilirsin veya limited şirket, anonim şirketin varsa e-ticaret sitelerine kayıt olabilirsin. Sattığın her ürün için fatura kesmen şart.
NE KADAR SERMAYE GEREKİYOR?
Gereken sermaye ne satacağına göre değişir. Stok seviyesi ile ilgili sınır yok. Elinde ne kadar varsa doğru belirt yeter.
KAÇ KİŞİ?
Fiziksel bir dükkanın varsa, elindeki ürünleri internete de koy, üşenme. Dükkanının önünden günde belki 5 bin, 10 bin kişi geçer ama bu siteleri günde milyonlarca kişi ziyaret ediyor.
NE GEREKİYOR?
E-ticaret platformlarında mağaza açmak için gerekli şartları yerine getir. Ürünleri yüklemek için iyi çekilmiş fotoğraf gerekiyor. Örnek: Züccaciye ürünlerini çek koy.
KOMİSYON ORANI
Bu platformlar senden satış yaptıkça komisyon alıyor. Yani 'dükkan' açtığında kira ödemiyorsun. Komisyon oranı satış yaptığın kategoriye, siteye göre değişiyor. Hepsini tek tek incele karar ver. Bu internet sitelerinin ziyaretçilerinin karşılığında ödediğin komisyona değer mi? Düşün.
KARGO FİRMALARIYLA ANLAŞMA
Kargo firmalarıyla anlaşma, ürün reklamları, müşteriyi bulup getirme, ödeme alma… Bunların hepsini e-ticaret siteleri yapıyor. Sen de bu fırsatı değerlendir.
ÜRÜNÜ NASIL YÜKLERİM?
Diyelim ki gözlük satıyorsun. Marka, model, kod, renk gibi tüm detaylarıyla başlık ver. O gözlüğü arayanlar kolayca seni bulsun.
FİYATI NASIL HESAPLARIM?
Ürünü aldığın fiyata ya da üretim maliyetine, sitenin aldığı komisyon oranını, kargo ücretini ve kendi kârını ekle. İyi düşün.
İADE
Fotoğrafını çekmediğin, açıklamalar bölümünde belirtmediğin her detay müşterinin iade sebebi olabilir. Bu oranın az olması için ürünün tüm özelliklerini belirt, paketlemeye de özen göster.
ÜRÜNÜN BAŞTA ÇIKMASI İÇİN
Nasıl bir caddeye dükkan açarken balonlarla süsleyip duyuru yapıyorsan burada da aynı şekilde emek vermek lazım. İnsanların ayağının alışması için kampanya yap. Hem müşterilerinin sadakatini artır hem de kampanyalar sayesinde yeni müşteriler kazan.
NE ZAMAN?
Ürünü sattın, paranın hesabına geçmesi her platform için farklı ancak ortalama bir hafta gibi düşünebilirsin.
POZİTİF İLETİŞİM
Puanın, yorumların arttıkça, sorulara hızlı, doğru cevap verdikçe satışın da artıyor.
İNTERNETTEN ŞİRKET KURMAK
Artık çok basit. Bunu yapan birçok şirket var. Kurulum masrafları yüksek değil ama tabii ki aylık belli bir masrafın oluyor. Araştır. Bir yerde çalışırken de kendi şirketini kurup satış yapabilirsin.
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