Nasıl E-ticaret yapılır? İnternetten nasıl para kazanılır?

İNTERNETTE NE SATACAKSIN?

Araştırma yap. Çevrende hangi ürünler daha çok ilgi görüyor ve senin yeteneklerine uygun mu? Örneğin; çok güzel mantı, börek yapıyorsun ya da bebekler için örgü kıyafetler yapıyorsun veya saat dükkanın var. Bunları internet üzerinden satabilirsin.