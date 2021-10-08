TOKİ Konya Karapınar kura sonuçları isim listesi! 8 Ekim TOKİ Konya kura sonuçları nasıl öğrenilir?
8 Ekim TOKİ Konya kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Konya Karapınar kura sonuçları isim listesi merak edilen konulardan birisi oldu. TOKİ’nin Konya Karapınar 3. Etap Projesi kapsamında Alt Gelir Konut Grubunda yer alan toplam 317 konut hak sahibini buldu. Konut Belirleme Kurası 08.07.2021 tarihinde Noter Huzurunda çekildi. Peki; TOKİ Konya Karapınar kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? Yanıtı haberimizde…
TOKİ Konya Karapınar kura sonuçları isim listesi erişime açıldı. TOKİ Konya kura sonuçları 8 Ekim tarihinde araştırılan konulardan birisi oldu. TOKİ'nin Konya Karapınar'da inşa edeceği toplam 317 konut için hak sahipleri belli oldu. Kura çekilişinin ardından gözler TOKİ Konya Karapınar kura sonuçları isim listesine çevrildi.
TOKİ KONYA KARAPINAR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan Konya Karapınar 3. Etap Projesi kapsamında Alt Gelir Konut Grubunda yer alan; 2+1, 157 adet ve Orta Gelir Konut Grubunda yer alan 3+1, 160 adet olmak üzere toplam 317 adet konut için Konut Belirleme Kurası 08.07.2021 tarihinde Noter Huzurunda çekildi. Aşağıda bulunan bağlantıdan TOKİ Konya Karapınar kura sonuçları isim listesine ulaşabilirsiniz.
TOKİ KONYA KARAPINAR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.
TOKİ 100 BİN KONUT ÖRNEK ÖDEME PLANI
75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.
100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle evini alacak.
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- TOKİ Konya Karapınar kura sonuçları isim listesi! 8 Ekim TOKİ Konya kura sonuçları nasıl öğrenilir?
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