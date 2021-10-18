Kuyumculardan yeni evlenen çiftlere uyarı: Takılar sahte çıkıyor
Batman’da kuyumculuk yapan Celalettin Uğurlu, vatandaş ve yeni evlenen çiftleri sahte altın ile ilgili uyardı. Uğurlu, “Bir gelinde en az birkaç çeyrek altın sahte çıkıyor.” dedi.
Kuyumculardan yeni evlenenlere ve altın satın alacaklara dikkat çeken bir uyarı geldi.
Son günlerde piyasaya oldukça fazla sahte altın sürüldüğünü belirten Uğurlu, bu sahte altınların bilhassa düğün salonları ve takılara yansıdığını söyledi.
"İNTERNET ÜZERİNDEKİ ALTIN GENELLİKLE SAHTE ÇIKIYOR"
Uğurlu, sahte altına karşı uyarı yaparken şu ifadeleri kullandı:
"Çünkü düğün sahipleri bizlere altın getirirken genellikle bu takılan altınlar sahte çıkıyor. Bir gelinde en az birkaç çeyrek altın sahte çıkıyor. Düğün sahibi de tabii ki bilmiyor. Rengi sarıdır, çeyreğe benziyor. Net olarak da orada anlaşılmıyor. Kuyumcuya getiriyor kuyumcu biliyor az çok anlaşılıyor. Ne kadar düzgün yapsalar da biz tahlile gönderiyoruz. Tahlilde ustalarımız var. Usta ateşe verip oradan çıkartabilirler. Genel olarak kuyumcu biliyor. Merdiven altında sahte altın yapıyorlar. Piyasada çok sahte altın var. Vatandaşları özellikle bu konuda uyarıyorum. Özellikle güvenli kuyumculardan altın almaları lazım. İnternet üzerindeki altın genellikle sahte çıkıyor. Buralarda merdiven altında genellikle düşük ayar yapıyorlar. 22 ayar diye millete veriyorlar ama 20 ayar 18 ayar çıkıyor altın, o da çok sıkıntılı."
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