18 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kuyumculardan yeni evlenen çiftlere uyarı: Takılar sahte çıkıyor

Kuyumculardan yeni evlenen çiftlere uyarı: Takılar sahte çıkıyor

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
ABONE OL
Kuyumculardan yeni evlenen çiftlere uyarı: Takılar sahte çıkıyor

Batman’da kuyumculuk yapan Celalettin Uğurlu, vatandaş ve yeni evlenen çiftleri sahte altın ile ilgili uyardı. Uğurlu, “Bir gelinde en az birkaç çeyrek altın sahte çıkıyor.” dedi.

Kuyumculardan yeni evlenenlere ve altın satın alacaklara dikkat çeken bir uyarı geldi.

Son günlerde piyasaya oldukça fazla sahte altın sürüldüğünü belirten Uğurlu, bu sahte altınların bilhassa düğün salonları ve takılara yansıdığını söyledi.

"İNTERNET ÜZERİNDEKİ ALTIN GENELLİKLE SAHTE ÇIKIYOR"

Uğurlu, sahte altına karşı uyarı yaparken şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü düğün sahipleri bizlere altın getirirken genellikle bu takılan altınlar sahte çıkıyor. Bir gelinde en az birkaç çeyrek altın sahte çıkıyor. Düğün sahibi de tabii ki bilmiyor. Rengi sarıdır, çeyreğe benziyor. Net olarak da orada anlaşılmıyor. Kuyumcuya getiriyor kuyumcu biliyor az çok anlaşılıyor. Ne kadar düzgün yapsalar da biz tahlile gönderiyoruz. Tahlilde ustalarımız var. Usta ateşe verip oradan çıkartabilirler. Genel olarak kuyumcu biliyor. Merdiven altında sahte altın yapıyorlar. Piyasada çok sahte altın var. Vatandaşları özellikle bu konuda uyarıyorum. Özellikle güvenli kuyumculardan altın almaları lazım. İnternet üzerindeki altın genellikle sahte çıkıyor. Buralarda merdiven altında genellikle düşük ayar yapıyorlar. 22 ayar diye millete veriyorlar ama 20 ayar 18 ayar çıkıyor altın, o da çok sıkıntılı."

Kuyumcular yeni evlenen çiftleri sahte altına karşı uyardı KUYUMCULAR YENİ EVLENEN ÇİFTLERİ SAHTE ALTINA KARŞI UYARDI
Gram altın ne kadar olur? Flaş tahmin... GRAM ALTIN NE KADAR OLUR? FLAŞ TAHMİN...
Yatırımcılar dikkat! Altın alınır mı, satılır mı? YATIRIMCILAR DİKKAT! ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?
Altın alacaklar dikkat! Uzman isim açıkladı ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! UZMAN İSİM AÇIKLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA