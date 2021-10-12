İslam Memiş altın alacakları uyardı! 500 TL’nin altına ineceği kar satışını bekleyin
Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıyı muallakta bırakıyor. Bu fiyattan altın satın alınır mı? Gram altında yeni rekorların yakın olduğunu ifade eden altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Bu fiyatlardan altın alır mı, altın satılır mı?" sorularını cevapladı.
Dolar kuru rekor kırarken gram altın fiyatları da ufak ufak artmaya devam ediyor. Gram altın 505 TL'den işlem görürken, dolardaki yüksek kazancı gören ve elinde altın tutan vatandaşın ne yapmak gerektiği hususunda kafası karıştı. Altın ile para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısına dikkat çeken tüyolar geldi.
GRAM ALTIN 1 AYDA 20 TL KAZANDIRDI
Dolar kurunun kırdığı rekorların etkisiyle gram altın fiyatı kritik 500 TL barajını aşarak 510 TL'ye kadar yükseldi. Son bir ayda 20 liraya yakın prim yapan gram altın Bu sayede yatırımcısına yüzde 5 düzeyinde getiri sağladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan İslam Memiş, Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Altında alım mı satım mı zamanı? Altın fiyatları yeni alım fırsatı verecek mi? gibi sorulara cevap verdi.
DOLAR KURUNDAKİ OYNAKLIK ALTIN FİYATLARINI ETKİLEDİ
Dünya üzerindeki ekonomik krizin devam ettiğini ifade eden İslam Memiş konuşmasında altın fiyatları hakkında kısa bir özet geçti. İslam Memiş "Dolar kurundaki dalgalanmalarda gram altın fiyatları için destekleyici olunca altın, 507 lira seviyesine kadar yükseldi. Bununla beraber çeyrek altın fiyatı 830, cumhuriyet altını fiyatı ise 3400 lira oldu." diye konuştu.
"YENİ ZİRVELER GÖREBİLİRİZ"
İslam Memiş gram altın tarafında kısa vadede yükseliş hareketinin devam edeceğini belirtirken yeni zirvelerin yakın olduğunu açıkladı. Gram altında dikkat edilmesi gereken bant aralığının 515 – 520 TL olduğunu dile getiren Memiş "2021 yılı sonuna kadar tabii ons tarafta tekrar yükseliş trendi devam eder ve dolar kurunda da yükseliş olursa yeni zirveler, yeni seviyeler görebiliriz" diye konuştu. Memiş konuşmasının devamında 2020 yılında 540 TL ile rekor kıran gram altın fiyatında yeni rekorun 2021 yılı bitmeden gelme ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtti.
ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!
Altın yatırımı yapmak isteyenlerin uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini, kısa vadeli dalgalanmalarda ters pozisyonda kalınabileceğinin uyarısını da yapan İslam Memiş "Kısa vade için TL'de yakalanmış TL'ye geçmiş veya altın alacak yatırımcılar kar satışını beklemeli. Çünkü ciddi anlamda bir yükseliş olduğu için tekrar 500 altı rakamları beklemesi gerekiyor." dedi.
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