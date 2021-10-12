İslam Memiş altın alacakları uyardı! 500 TL’nin altına ineceği kar satışını bekleyin

"YENİ ZİRVELER GÖREBİLİRİZ"

İslam Memiş gram altın tarafında kısa vadede yükseliş hareketinin devam edeceğini belirtirken yeni zirvelerin yakın olduğunu açıkladı. Gram altında dikkat edilmesi gereken bant aralığının 515 – 520 TL olduğunu dile getiren Memiş "2021 yılı sonuna kadar tabii ons tarafta tekrar yükseliş trendi devam eder ve dolar kurunda da yükseliş olursa yeni zirveler, yeni seviyeler görebiliriz" diye konuştu. Memiş konuşmasının devamında 2020 yılında 540 TL ile rekor kıran gram altın fiyatında yeni rekorun 2021 yılı bitmeden gelme ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtti.