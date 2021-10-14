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Haberler Galeri Şu an altın alınır mı, satılır mı? 2021 altın fiyatları için uzmanlardan kritik açıklama! Gram altın ne kadar olacak?

Şu an altın alınır mı, satılır mı? 2021 altın fiyatları için uzmanlardan kritik açıklama! Gram altın ne kadar olacak?

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle gram altın fiyatları da artmaya başladı. Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası yatırımcıların ne yapmak gerektiği konusunda kafası karıştı. Bu kapsamda "Altın alınır mı-satılır mı?" sorguları artmaya başladı. Bugün 530 seviyesini test eden gram altın ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, altın ne olacak? Altın alınır mı, satılır mı? Gram altın ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.10.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 16:01
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Şu an altın alınır mı, satılır mı? 2021 altın fiyatları için uzmanlardan kritik açıklama! Gram altın ne kadar olacak?

Şu an altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası yatırımcılar bu soruya yanıt aramaya başladı. Altın fiyatlarının ilerleyen günlerde ne olacağını merak edenler, uzmanlar açıklamalarını yakından takip ediyor. Bu hafta gram altın fiyatı kritik 500 TL barajını aşarak 530 TL'ye kadar yükseldi. Dün açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından ons altın 1796 dolar seviyesini gördü. Peki, altın fiyatları ne kadar olacak? Gram altında yükseliş devam edecek mi? Altın alınır mı, satılır mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şu an altın alınır mı, satılır mı? 2021 altın fiyatları için uzmanlardan kritik açıklama! Gram altın ne kadar olacak?

Altın fiyatlarında yükseliş devam ederken gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı 21 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Merkez Bankası faiz kararı yurt içi piyasalar için belirleyici olacak.

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Şu an altın alınır mı, satılır mı? 2021 altın fiyatları için uzmanlardan kritik açıklama! Gram altın ne kadar olacak?

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar kurundaki dalgalanmalarda gram altın fiyatları için destekleyici olunca altın, 530 lira seviyesine kadar yükseldi. Bununla beraber çeyrek altın fiyatı 843, cumhuriyet altını fiyatı ise 3 bin 498 liraya kadar yükseldi.

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Şu an altın alınır mı, satılır mı? 2021 altın fiyatları için uzmanlardan kritik açıklama! Gram altın ne kadar olacak?

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Katıldığı bir televizyon programında konuşan İslam Memiş, "Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?", "Altın alınır mı, satılır mı?" gibi sorulara yanıt verdi.

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Şu an altın alınır mı, satılır mı? 2021 altın fiyatları için uzmanlardan kritik açıklama! Gram altın ne kadar olacak?

ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

Altın yatırımı yapmak isteyenlerin uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini, kısa vadeli dalgalanmalarda ters pozisyonda kalınabileceğinin uyarısını da yapan İslam Memiş, "Kısa vade için TL'de yakalanmış TL'ye geçmiş veya altın alacak yatırımcılar kar satışını beklemeli. Çünkü ciddi anlamda bir yükseliş olduğu için tekrar 500 altı rakamları beklemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.