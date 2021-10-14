Şu an altın alınır mı, satılır mı? 2021 altın fiyatları için uzmanlardan kritik açıklama! Gram altın ne kadar olacak?

Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle gram altın fiyatları da artmaya başladı. Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası yatırımcıların ne yapmak gerektiği konusunda kafası karıştı. Bu kapsamda "Altın alınır mı-satılır mı?" sorguları artmaya başladı. Bugün 530 seviyesini test eden gram altın ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, altın ne olacak? Altın alınır mı, satılır mı? Gram altın ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...