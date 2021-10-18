2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 18 Ekim Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçilere ödenen birçok destek ödemesi bulunuyor. Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detayları merak ediliyor. İşte, 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 18 Ekim Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı?

2021 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Destek ödemelerini 8 ekim Cuma günü (dün) üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." dedi.