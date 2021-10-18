Hamster Coin nereden, nasıl alınır? Hamster Coin fiyatı ne kadar, kaç TL? Elon Musk duyurdu!

Hamster Coin fiyatı ne kadar, kaç TL? ABD'li otomotiv ve teknoloji şirketi Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hamster Coin'e dikkat çekti. Dogecoin ile ilgili yaptığı paylaşımlar sonrası kripto para dünyasında hareketlilik yaratan Elon Musk'ın son paylaşımının ardından Hamster Coin'e ilgi arttı. Peki, Hamster Coin nereden, nasıl alınır? Hamster Coin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

HAMSTER COİN NEDİR?

Hamster Coin merkezi bulunmayan bir kripto birimidir. Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışmaktadır. Eylül 2021 tarihi itibarıyla CoinMarketCap üzerinde yer almaya başladı.

HAMSTER COİN NEREDEN, NASIL ALINIR?

Hamster Coin, şu anda CoinMarketCup uygulamasından alınabiliyor.