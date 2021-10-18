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Hamster Coin nereden, nasıl alınır? Hamster Coin fiyatı ne kadar, kaç TL? Elon Musk duyurdu!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
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Hamster Coin nereden, nasıl alınır? Hamster Coin fiyatı ne kadar, kaç TL? Elon Musk duyurdu!

Hamster Coin nereden, nasıl alınır? Günümüzün ve geleceğin bir gerçeği olan kripto paralar her geçen gün popülerliğini artırıyor. Elon Musk'ın paylaşımları sonrası yükselişe geçen Dogecoin'in ardından en çok merak edilenler arasında Hamster Coin yer aldı. Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu kez Hamster Coin'e dikkat çekti. Peki, Hamster Coin nereden, nasıl alınır? Hamster Coin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...

Hamster Coin fiyatı ne kadar, kaç TL? ABD'li otomotiv ve teknoloji şirketi Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hamster Coin'e dikkat çekti. Dogecoin ile ilgili yaptığı paylaşımlar sonrası kripto para dünyasında hareketlilik yaratan Elon Musk'ın son paylaşımının ardından Hamster Coin'e ilgi arttı. Peki, Hamster Coin nereden, nasıl alınır? Hamster Coin fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

HAMSTER COİN NEDİR?

Hamster Coin merkezi bulunmayan bir kripto birimidir. Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışmaktadır. Eylül 2021 tarihi itibarıyla CoinMarketCap üzerinde yer almaya başladı.

HAMSTER COİN NEREDEN, NASIL ALINIR?

Hamster Coin, şu anda CoinMarketCup uygulamasından alınabiliyor.

HAMSTER COİN NE KADAR, KAÇ TL?

Hamster Coin haberin yazıldığı saatte $0.00000001766 dolar seviyesinde işlem görüyor.

0.0000001175 seviyesinde ilerliyor. Coin, son olarak yüzde 45,80 değer kazandı. Türk Lirası olarak ise Hamster Coin 0,00000012 Türk Lirası değerine sahip.

ABD'DE BİTCOİN VADELİ İŞLEM KONTRATLARINA DAYALI ETF'NİN HAFTAYA İŞLEME SUNULMASI BEKLENİYOR

Varlık yöneticisi ProShares, Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı borsa yatırım fonunun (ETF) gelecek hafta işlem görmeye başlamasının planlandığını bildirdi.

ProShares, Bitcoin Strateji ETF'sine ilişkin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) güncellenmiş bir izahname sundu.

Söz konusu izahnamede, New York borsası Arca endeksinde işlem görecek fonun beklenen başlangıç tarihi olarak 18 Ekim gösterildi.

ProShares'in Bitcoin Strategy ETF'sinin "BITO" koduyla işlem göreceği kaydedildi.

SEC'ten Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'nin onaylandığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde, SEC'in ilk Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'sinin ticarete başlamasına izin vereceği bildirilmişti.

SEC'in Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF'lere izin vereceğine ilişkin haberler ve ProShares'in SEC'e izahnamesini sunmasının ardından Bitcoin'in değeri cuma günü nisan ayından bu yana ilk kez 62 bin dolar seviyelerine kadar yükseldi.

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